拜登身心健康？白宮私人醫師 評估遭質疑

負責拜登總統健康事務的白宮醫生歐康納。(取自社媒X平台)

拜登 總統自從入主白宮 以來，一再表示沒必要進行認知測驗，其幕僚們也稱拜登不管是三年一度的體檢及本周辯論表現欠佳後都沒有檢查過。這是由低調、鮮為外界所知的白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)所背書，他自2009年成為拜登的私人醫師以來，關係變得異常密切，但拜登近期的表現使得人們懷疑這位「醫師」的地位以及他處理拜登健康狀況的方式。

華盛頓郵報報導，58歲的歐康納是一名整骨醫師(D.O.)，也是一名退休 陸軍上校，很少出現在白宮講台上發言。拜登長子波(Beau Biden)2013年罹癌後也是由歐康納幫忙照料，手術前曾親口拜託歐康納「照顧好父親」。歐康納與拜登關係逐漸緊密，但兩人的諮詢過程同樣屬於醫療保密範圍，歐康納如何評估總統的認知健康狀況完全缺乏透明度。

雖然總統就職並不要求接受認知測驗，但傳統上白宮醫師還是會宣布總統身心已準備就緒。歐康納今年2月在健康摘要中稱他已經諮詢了神經科醫師和其他專家，寫道「拜登適任，能履行職責」；而同月也是特別檢察官許景(Robert K. Hur)在報告中稱拜登是位「善意、記憶力不佳的老人」。

美國廣播公司(ABC)5日專訪拜登時，問他是否同意進行獨立的神經和認知測驗並公開宣布結果，拜登直接拒絕，說「我每天都會進行認知測試」，指的是執行總統職責便足以證明他神智清晰。

歐康納在白宮醫療部門的三名匿名前同事則認為拜登辯論狀況表明總統應該接受認知測試。其他一些與歐康納密切合作的同事則相信其為人，稱如果歐康納發現拜登有需要測試的跡象，他一定會出言建議。

但仍有專家指出歐康納的健康摘要並未平息拜登精神狀況的質疑，雖然拜登據稱通過多項神經學測試，但「這不是個有用的評估」，因為這只列出拜登沒有某些病，而未顯示他可能患有的症狀。