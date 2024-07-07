拜登拒退選 認為大選非由國會山莊左右

面對要他退選的呼聲，拜登總統有意直接訴諸選民，而非國會山莊的民主黨人。然而選民對拜登健康的擔憂加劇，對於他能否擊敗對手心存疑慮。(路透)

國會山莊內民主黨 人要求總統拜登 退選的呼聲愈來愈高，6日又有一名民主黨籍國會眾議員 公開表示拜登不應再參選總統。此外，金主、策士、議員及不少選民都認為他不應該再選下去。

來自明尼蘇達的國會眾議員克萊格(Angie Craig)認為，拜登應該讓路給新一代領導人，這使得她成為欲逼退拜登的國會議員第五人。

隨著民主黨全國黨大會的臨近，現距離大選還只有四個月，黨內支持與反對拜登兩個陣營之間的自相殘殺，已讓黨內領袖意識到必須停止。

在拜登接受美國廣播公司(ABC)的訪問播出後，黨內重量級人物克萊本(James Clyburn)表明「拜登是我們國家需要的人」。然而值得注意的是，大多數民主黨人始終保持緘默，表明他們並不相信這個說法，他們目前沒有與拜登正式決裂，但許多人正在聽取選民的意見。

拜登接受ABC News訪問，其競選陣營希望藉此讓選舉重回應對前總統川普而非黨內內鬥的軌道，槍口對外而非對內，然而白宮內部顯然擔心這次訪問不足以將局面扭轉過來，民主黨內甚至有人認為這樣操作的效果適得其反，讓更多人要求拜登退選。此外在訪問播出後，不少捐款人更加憤怒，尤其是拜登拒絕承認其衰老所帶來的影響。

拜登在訪問中聲言唯一可要他退選的就是上帝，之後在威州的集會上，堅決回擊了退選的要求，說明了他現在已將2024年的競選直接訴諸選民，而非國會山莊的民主黨人。

不過選民對拜登健康的擔憂一直存在且增加，不只是89%共和黨人這麼說，69%的民主黨人也這麼認為。美聯社-NORC在拜登與川普電視辯論後的民意調查中發現，拜登的支持率僅為39%。

拜登一再反駁這次民調，強調並不相信，更認為沒有人比他更有資格贏得今年的選舉及擔任總統。

拜登6日沒有競選活動，7日則將再度前往費城出席造勢大會，下周9日至11日，將會在華府主持北約峰會及舉行記者會，他的表現勢必成為焦點。