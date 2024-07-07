拜登民調直追 搖擺州支持度與川普差距縮小

最新公布的民調顯示，拜登總統在搖擺州的支持率落後川普的幅度在縮小。圖為拜登5日在威州的造勢大會上，堅決回擊黨內一些人要他退選的呼聲。(歐新社)

拜登 總統首場辯論表現慘不忍睹，重創他的選情並引發民主黨人要求退選的聲浪，不過最新公布的民調 顯示，拜登在搖擺州的支持率落後川普 的幅度在縮小。

根據彭博社(Bloomberg)與「晨間諮詢」(Morning Consult)6日公布的民調，拜登在密西根、威斯康辛州支持率領先川普，同時在亞利桑納、喬治亞、內華達與北卡羅來納，拜登與川普支持率的差距在誤差範圍內。

國會山莊報(The Hill)報導指出，平均而言，川普在七個搖擺州以47%對45%領先拜登2個百分點，這是彭博社自去年10月以來公布的搖擺州民調結果中，拜登最接近甚至超越川普的一次。

民調還顯示，在爭取獨立選民支持方面，拜登也逐漸拉近與川普的差距，雙方獲得40%支持率，不相上下，而之前的民調，川普以44%比36%領先拜登。

「晨間諮詢」政治顧問雅克利(Eli Yokley)針對這份民調結果表示：「雖然2024年首場總統辯論似乎讓民主黨高層深感震驚，但是彭博社對搖擺州進行的民調顯示，此事對於選情基本動向幾乎沒有影響。」

不過值得注意的是，民調顯示兩位候選人支持度差距最大是在拜登老家賓州，川普獲得51%支持度，超過拜登的44%。

此外受訪者普遍認為川普辯論表現較好，逾半數人認為川普勝券在握，只有13%認為拜登是贏家。

還有約20%認為拜登精神健康，近半數也對川普抱持相同看法；同時有44%受訪者認為81歲的拜登太老，不適合當總統，相較之下，只有8%認為78歲的川普太老。

不過彭博社本月初對搖擺州的民調結果與最近公布的全國民調背道而馳，紐約時報與錫耶納學院(Siena College)進行的聯合民調顯示，拜登對川普的選情在辯論後差距擴大，川普領先6個百分點，高於之前3個百分點；還有華爾街日報(WSJ)隨後進行的民調也顯示，拜登落後川普6個百分點。