拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

拜登5日參加威斯康辛造勢活動。（歐新社）

繼上月底慘不忍睹的電視辯論表現後，拜登 總統5日首度接受電視專訪，目的消弭民主黨 人、金主乃至支持者不滿聲浪，不過美國有線電視新聞網（CNN）分析，專訪雖未出現可能立即逼退拜登的重大失誤，但是難以平息黨內質疑競選連任的風暴，而且更加引發對於其健康狀況的關注，凸顯拜登在民主黨內的支持基礎逐漸瓦解。

上月底的美國大選首場電視辯論，拜登表現慘不忍睹引發民主黨換帥聲浪。

拜登5日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，否認糟糕的表現代表身體狀況存在嚴重問題，不過找新的藉口，稱川普 在非發言時間插嘴導致分心。

不止如此，拜登表達拒絕進行認知測驗，也不會向選民發表結果，「沒人規定我必須這麼做」。

另外，對於是否誠實以對打敗川普的能力，拜登援引2020年民調稱他無法勝選，最終結果並非如此，從而否認目前在民調中落後川普的現實。

當問到退選的可能時，拜登表示「如果上帝要我退選，我就退」，但主持人史蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）追問，如果盟友、參眾兩院民主黨人與支持者明確表達他留任恐失去國會席次時，拜登則拒絕回答問題，並補充「不會發生這種事」。目前已經有4名民主黨議員發話，呼籲拜登交棒給年輕人承擔重任。

CNN指出，拜登對於關鍵疑慮的種種否認，難以證明連任總統的能力和認知能力，反而成為折磨自己和折磨國家的災難。