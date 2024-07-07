拜登接受專訪未止血 盟友勸退聲浪更高

拜登總統5日晚接受電視專訪，卻未能平息民主黨內愈來愈多人要他退出總統選舉的聲浪。圖為他當天抵達德拉瓦州空軍國民兵基地時回答記者提問。(美聯社)

拜登 總統5日夜接受電視專訪，但未能平息民主黨 內愈來愈多人要他退出總統選舉的聲浪；明尼蘇達州聯邦眾議員 安姬‧克萊格(Angie Craig)6日呼籲拜登退選，讓下一代接班，她是第五位作此呼籲的民主黨籍國會議員；麻州州長希利也敦請拜登「慎重評估」，在民主黨金主、策士、議員相繼發聲之際，拜登再失盟友。

黨內對拜登心智健康憂懼加劇

國家廣播公司新聞網(NBC News)6日報導，拜登接受美國廣播公司新聞網(ABC News)22分鐘專訪，仍未能平息民主黨內對他的心智和健康狀況的憂懼；他們擔心拜登6月27日與川普辯論的拙劣表現，已讓尋求連任的選情陷入無法彌補的地步。

民主黨眾議員嘆「完蛋」「災難」

十多名民主黨籍聯邦眾議員以嚴峻的詞彙，描述拜登目前的政治局勢，例如「令人心碎」、「完蛋了」、「他X的災難」。

第5位國會議員呼籲拜登退選

克萊格出身搖擺州的明尼蘇達州，本身也面臨競爭激烈的連任選情，她呼籲拜登退選，「目前剩下的時間窗口已很小」，民主黨要確保有個候選人，擁有最強配備，確定能勝選。

明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格6日呼籲拜登退選總統，讓下一代接班，她是民主黨內第五位作此呼籲的國會眾議員。(美聯社)

克萊格表示，她由上周在亞特蘭大市的辯論看到、聽到的拜登總統，再加上辯論之後，拜登欠缺強有力的回應，自己不相信拜登還能強力競選，戰勝川普。

麻州州長也請拜登「慎重評估」

麻州州長希利(Maura Healey)5日聲明表示，拜登應「仔細評估他是否仍然是擊敗川普的最大希望」。

國會上周休會。一名之前力挺拜登的民主黨聯邦眾議員表示，民主黨籍國會議員們「很快」就會打破沉默，公開談論拜登的政治前途。

民主黨一線人員工已準備扣扳機

另一名聯邦眾議員的資深助理表示，身處最激烈前線選區的民主黨人已有具體討論，「一線人員都憤怒了，都親自準備好，要扣下扳機，請拜登退選，只是政治面他們很害怕」。

另一名眾院民主黨人預測，接下來幾天會有更多呼籲拜登退選的聲浪出現，他表示否認問題不是辦法，拜登無法邁步向前，說服選民認定他真有能耐及願景再做四年。

華盛頓郵報報導，前民主黨佛蒙特州長舒姆林(Peter Shumlin)2020年初選支持拜登，他6日受訪表示，過去一周的掙扎難受，讓拜登退選變成最高指令；他表示，推出拜登，民主黨就會輸；如有勇氣把香火傳承下去，民主黨會贏。

前總統歐巴馬的高級顧問艾哲洛(David Axelrod)聽完拜登的電視專訪後指出，總統為自己政績而自豪理直氣壯，但他對目前人們的憂心，脫節得很危險；大家擔心他有沒有能耐再做下去，還有他目前在選戰的處境。