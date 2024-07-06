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「像是莎士比亞劇」拜登家人、助手在辯論會後鬧內訌

編譯徐薏茹／即時報導
拜登總統的家人與他的助手之間長期存在緊張關係。圖為拜登(左)與助理們今年4月26日從紐約返回白宮。(美聯社)
拜登總統的家人與他的助手之間長期存在緊張關係。圖為拜登(左)與助理們今年4月26日從紐約返回白宮。(美聯社)

13名消息人士向全國廣播新聞網(NBC News)透露，拜登總統的家人和總統的一些助手之間長期以來積累分歧，而拜登糟糕的辯論表現更加劇了這一情況；一些助手認為，總統家人正抓住這一機會試圖算舊帳，而總統家人則認為，這場辯論是助手誤導建議的結果，認為助手並未幫助拜登充分展示其政治魅力。

這場內訌激怒拜登的部分幕僚，他們認為這種互相指責的情況，對全力幫助總統應對危機沒有幫助。

拜登的一些盟友認為，助手們扛下大部分的工作，管理和協調辯論後的策略，而總統家人則是更情緒化地應對這一情況。

一名熟悉拜登的人士說，拜登家人沒有認清政治現實，整個情況「像是莎士比亞劇」。

拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)本周在白宮會議中現身，這只是拜登家庭預期將深入參與的其中一例，拜登妹妹薇拉瑞‧拜登‧歐文斯(Valerie Biden Owens)也在本周前往華府加入白宮的其他家庭成員，並規畫拜登競選相關的面對面會議。

兩名消息人士透露，拜登家人討論是否應該解雇資深白宮顧問鄧恩(Anita Dunn)及其丈夫、拜登私人律師包爾(Bob Bauer)；不過，四名消息人士表示，目前沒有積極調整人員的行動。

白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)在聲明中稱：「總統和第一夫人對他們的團隊充滿信心，包括鄧恩和包爾，這些無根據且冒犯的謠言絕非真實。」

然而，根據一名消息人士所稱，自辯論以來，拜登家人認為，白宮和競選團隊中的一些高級助手棄拜登於不顧，沒有為災難性的辯論表現承擔責任，「我認為總統家人已經看到重要幕僚一錯再錯，而辯論可能是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

拜登核心圈子現在更擔憂的是，隨著拜登的壓力增加，長期以來在內部解決的這類分歧可能在公眾面前上演。

這一情況令人擔憂，以至於拜登在得知報導稱家人指責他的辯論準備團隊後，親自致電前幕僚長克萊恩(Ron Klain)，表示報導並不代表他或家人的想法。

杭特‧拜登 白宮 華府

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