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白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

編譯盧思綸／即時報導
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）

媒體報導，巴金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見拜登總統的醫師歐康納（Kevin O'Connor），而拜登近日接受專訪再度拒絕進行認知測驗，進一步加劇外界對其心智狀況的揣測。

紐約郵報援引白宮訪客紀錄表指出，華特里德軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）巴金森氏症專家坎納德，自2023年8月起至今8度造訪白宮官邸，今年1月17日亦曾會見拜登醫師歐康納。

其中7次會面發生在今年3月，見了華特里德與白宮的聯絡窗口納斯沃錫（Megan Nasworthy）。

坎納德是巴金森氏症方面權威，在華特里德執業將近20年，而坎納德在商業社群領英（LinkedIn）的頁面描述，長期「擔任支援白宮醫療部門的神經學專家」。

其最新一篇論文發表於2023年8月，刊登在期刊「巴金森氏症及相關疾病」，主要研究「早期階段」的巴金森氏症。

華盛頓郵報6日則稱，歐康納自2009年開始擔任拜登醫師，可是從未建議拜登進行認知測驗。衛報指歐康納是整骨醫師。

拜登5日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，排除接受並公開第三方認知測驗的可能。事實上拜登長期拒絕進行任何認知測驗，幕僚也透露拜登一直不認為有此必要。

拜登 白宮 華盛頓郵報

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