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搖擺選區第一槍 第5位同黨議員籲拜登退選

搖擺選區第一槍 第5位同黨議員籲拜登退選

中央社／華盛頓6日電
拜登總統。（路透）
拜登總統。（路透）

拜登總統失常的辯論表現嚇壞黨內一票議員及金主，他昨天受訪時，偶爾語焉不詳，但沒有大失態，同屬民主黨的明尼蘇達州聯邦眾議員克萊格(Angie Craig)今天仍要拜登退選，成為搖擺選區第一槍。

克萊格（Angie Craig）今天發布聲明表示，「鑑於我在上周亞特蘭大辯論期間從總統那裡所看到及聽到的情形，再加上總統本人在辯論後沒有做出強有力的回應，我不認為總統能夠有效地打選戰並選贏川普（Donald Trump）」。

她呼籲拜登（Joe Biden）讓出民主黨總統候選人的位置，「讓新一代領導人挺身而出」；民主黨只剩下非常短的時間可以找到最佳的候選人。

拜登在6月27日與共和黨籍對手川普舉行首場總統選舉辯論時，口誤、思慮斷裂，看起來明顯虛弱，掀起對他年齡及精神敏銳度的質疑及憂心，自家眾議員陸陸續續要他讓賢，克萊格雖然是第5位，卻是拜登昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問、大致上正常演出後，開第一槍要拜登退選的眾議員。

民主黨內憂心拜登表現不但無法母雞帶小雞，反而將拖累國會選舉，而克萊格所屬選區2016年支持川普，2020年票投拜登，絕非民主黨鐵票倉，由正在競選連任的她發聲「換登」，格外引人關注。

退選壓力重重，拜登決心逆轉辯論劣勢，拉高外界對他的信心值，連日增加曝光度，包括接受ABC News專訪。綜觀這段22分鐘的訪談，拜登精神好，目光專注，但沒能直球回應主持人對民調直直落等關鍵提問，美國媒體不埋單。華爾街日報（Wall Street Journal）及國家廣播公司新聞網（NBC News）就批拜登「拒絕接受現實」。

黨內恐慌情緒蔓延，拜登仍有盟友支持到底。德拉瓦州聯邦參議員昆斯（Chris Coons）於社群媒體X寫道：「拜登總統為美國人民帶來明顯進步，他計畫在下一個任期內做更多」。

加州聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）也發文挺拜登昨天受訪的表現，「但大多數問題都是聚焦拜登的能力。我們需要一場時間較長的現場訪問，重點擺在拜登規畫在未來4年領導我們走向何方」。

數度強調選到底的拜登，將於未來的一周面對更直接的檢視。北大西洋公約組織（NATO）峰會將於9日在華府登場，屆時將是拜登體力及現場表現的考驗。拜登預計周日晚間返回白宮，11日舉行罕見的個人記者會。

拜登 民主黨 眾議員

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