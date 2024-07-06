我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

拜登費城電台訪問又說錯話 搞混賀錦麗和歐巴馬

編譯潘勛／綜合報導
拜登4日接受電台非裔主持人訪問時顯然又說錯話，把非裔的副總統賀錦麗（中），和他自己輔佐過歐巴馬（右）弄混淆。（路透）
拜登4日接受電台非裔主持人訪問時顯然又說錯話，把非裔的副總統賀錦麗（中），和他自己輔佐過歐巴馬（右）弄混淆。（路透）

拜登總統口誤麻煩似乎接連不斷，他前往費城電台接受訪問時，自稱「很榮幸成為第一位非裔女性副總統…輔佐非裔總統」，言下之意指的是他自己目前的副總統賀錦麗，但同時又想到他是歐巴馬時代的副總統。

「wionews」網站5日報導，拜登接受費城Wurd電台訪問時，頭腦似乎太多念頭搞混在一起，而開口說，「順帶一提，誠如我說過，我以身為首位副總統、首位非裔女性…為非裔總統服務為榮」、「為最高法院有首位非裔女性(大法官)引以為榮」。

拜登似乎在提及賀錦麗，他目前是總統，但又談到自己擔任歐巴馬的副總統時光；賀錦麗是國家首位非裔、女性副總統。

他進一步說，「我們有太多事情可以做了，因為我們在一起，就沒有事情，請看，這就是美利堅合眾國。」

拜登上「厄爾英格拉姆秀」(The Earl Ingram Show)發言，其聽眾主要是威斯康辛州非裔。「首位非裔女性大法官」指的是他2022年任命的傑克森(Ketanji Brown Jackson)。

更讓聽眾頭暈眼花的是拜登自述，他「還是小孩時，便首次在德拉瓦州全州當選總統」，這番話指的是他36歲當選聯邦參議員，1973年到2009年代表德拉瓦州。

國慶日當天，拜登提到川普時再次失言，說川普是「我們同僚之一」。

拜登6月27日與川普進行總統辯論時表現不佳，講錯話，前言不搭後語，看來茫然，接下來發現自己亂成一鍋粥。這在民主黨當中引發恐慌，有些人開始呼籲他退出總統選舉。然而，他與民主黨籍州長們集會，暫時安撫州長們的疑慮。

拜登本人也釋出訊息，自己不打算退選，要選到底。與州長們集會時，州長轉述總統講接下來晚上八點以後要減少活動。

拜登 非裔 川普

上一則

換掉拜登？黨內討論誰做賀錦麗副手 這兩州州長是熱門人選

下一則

逼宮拜登退選 迪士尼繼承人：停止金援民主黨

延伸閱讀

ABC預錄專訪 拜登親曝辯論夜精疲力竭「都是我的錯」

ABC預錄專訪 拜登親曝辯論夜精疲力竭「都是我的錯」
新聞台專訪提前播出 換帥風波中拜登表現受矚目

新聞台專訪提前播出 換帥風波中拜登表現受矚目
拜登施凱爾通話 提美英共促印太區域和平穩定

拜登施凱爾通話 提美英共促印太區域和平穩定
民主黨金主接連施壓 迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選

民主黨金主接連施壓 迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選

熱門新聞

總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮