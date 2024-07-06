拜登費城電台訪問又說錯話 搞混賀錦麗和歐巴馬

拜登4日接受電台非裔主持人訪問時顯然又說錯話，把非裔的副總統賀錦麗（中），和他自己輔佐過歐巴馬（右）弄混淆。（路透）

拜登 總統口誤麻煩似乎接連不斷，他前往費城電台接受訪問時，自稱「很榮幸成為第一位非裔 女性副總統…輔佐非裔總統」，言下之意指的是他自己目前的副總統賀錦麗，但同時又想到他是歐巴馬時代的副總統。

「wionews」網站5日報導，拜登接受費城Wurd電台訪問時，頭腦似乎太多念頭搞混在一起，而開口說，「順帶一提，誠如我說過，我以身為首位副總統、首位非裔女性…為非裔總統服務為榮」、「為最高法院有首位非裔女性(大法官)引以為榮」。

拜登似乎在提及賀錦麗，他目前是總統，但又談到自己擔任歐巴馬的副總統時光；賀錦麗是國家首位非裔、女性副總統。

他進一步說，「我們有太多事情可以做了，因為我們在一起，就沒有事情，請看，這就是美利堅合眾國。」

拜登上「厄爾英格拉姆秀」(The Earl Ingram Show)發言，其聽眾主要是威斯康辛州非裔。「首位非裔女性大法官」指的是他2022年任命的傑克森(Ketanji Brown Jackson)。

更讓聽眾頭暈眼花的是拜登自述，他「還是小孩時，便首次在德拉瓦州全州當選總統」，這番話指的是他36歲當選聯邦參議員，1973年到2009年代表德拉瓦州。

國慶日當天，拜登提到川普 時再次失言，說川普是「我們同僚之一」。

拜登6月27日與川普進行總統辯論時表現不佳，講錯話，前言不搭後語，看來茫然，接下來發現自己亂成一鍋粥。這在民主黨當中引發恐慌，有些人開始呼籲他退出總統選舉。然而，他與民主黨籍州長們集會，暫時安撫州長們的疑慮。

拜登本人也釋出訊息，自己不打算退選，要選到底。與州長們集會時，州長轉述總統講接下來晚上八點以後要減少活動。