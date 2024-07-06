逼宮拜登退選 迪士尼繼承人：停止金援民主黨

迪士尼創辦人的孫女亞碧蓋兒長期是民主黨支持者，但她4日聲明只要拜登不退選，她就不會繼續捐錢。（美聯社）

拜登 健康狀況令金主觀望，由企業家發起要求拜登退選的公開信高達168人簽署。另，包括迪士尼(Disney )繼承人等多位民主黨 金主表示， 將暫停對民主黨的捐款資助，直到拜登退出這次總統大選。

「現今領導力計畫」（Leadership Now Project）的公開信有168人簽署，包括沃爾瑪繼承人克莉絲蒂．沃爾頓（Christy Walton）、億萬富翁諾沃格拉茲（Michael Novogratz）和全國美式足球職業聯盟（NFL）前總裁塔利亞布（Paul Tagliabue）。彭博新聞社報導，這封信宣稱今年11月大選攸關美國民主，讚揚81歲的拜登 「把我們的民主從內戰以來最嚴重的威脅拯救出來」，但是「為鞏固這個傳承，我們請求你結束連任競選，把領導的火把交給下一代民主黨領袖」。

另外，CNBC報導，迪士尼(Disney)創辦人羅伊．迪士尼(Roy Disney)的孫女亞碧蓋兒(Abigail Disney) 4日表示，她將暫停多年來對民主黨捐款直到拜登退出選舉。亞碧蓋兒說，「除非民主黨更換拜登，否則我打算停止對該黨的任何捐助。這是出於現實並非不敬。拜登是一位好人，也為國家盡力服務，但現在的風險實在太高。」她並補充說，「如果拜登不下台，我深信民主黨將敗選，後果將會極其嚴重。」

億萬富翁諾沃格拉茲也參與要求拜登退選的連署。（路透）

亞碧蓋兒是民主黨長期金主，今年4月曾捐款5萬元給珍芳達氣候(Jane Fonda Climate)政治行動委員會(PAC)，2014年則捐款15萬元給計畫生育聯盟投票(Planned Parenthood Votes)。另外，她也提出副總統賀錦麗(Kamala Harris)是目前最能戰勝川普的考慮人選。她說，「我們有一位卓越的副總統。如果民主黨能像對拜登的容忍一樣，稍微容忍她被認為的缺點，而且民主黨能找到停止挑剔的方法並支持她，我們就能大幅贏得這次選舉。」

除了亞碧蓋兒，稍早莫里亞基金(Moriah Fund)會長史坦(Gideon Stein)也同樣要求拜登退選否則暫停捐款，他計畫捐款350萬元給大選相關的非營利與政治性組織。他說，「幾乎每一位和我聊過的大金主都認為，我們需要一位新候選人來打敗川普。」

消息人士指出，另一位民主黨金主尤維特森(Karla Jurvetson)在2日一次私人捐助者通話曾透露，她同意在拜登下台前暫停捐款的看法並可能會採取行動。根據OpenSecrets數據顯示，本次選舉尤維特森已向民主黨捐贈超過500萬元，名列全國前50名的捐贈者之一。聯邦選舉委員會(FEC)數據也顯示，她並向「拜登勝選基金」(Biden Victory Fund)捐贈超過20萬元。2020年，尤維特森向民主黨捐贈超過3000萬元。