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換掉拜登？黨內討論誰做賀錦麗副手 這兩州州長是熱門人選

記者顏伶如／綜合報導
被點名可以擔任賀錦麗副手的北卡州州長庫伯。（美聯社）
被點名可以擔任賀錦麗副手的北卡州州長庫伯。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)5日報導，拜登總統電視辯論表現不佳餘波盪漾，但某些民主黨高層已經開始討論副總統賀錦麗(Kamala Harris)應該找誰當競選搭擋。

報導指出，根據20多名民主黨政治人物與選務主管訪問，不少黨員與金主都認為拜登選情已經難以挽回，雖然拜登表示將參選到底，但連跟拜登關係最密切的少數核心盟友，都對拜登是否適合連任存有疑慮。

就在賀錦麗的一舉一動受到黨內同僚高度關注的同時，她與幕僚故意忽略各界的關切電話與簡訊，強調全力支持拜登。然而，賀錦麗出現某些改變：辯論會結束後，賀錦麗辦公室修改了她的7月4日行程，安排她與拜登一同參加國慶日野餐與煙火秀，過去幾年賀錦麗並未與拜登一同參加國慶日野餐。

被點名可以擔任賀錦麗副手的加州州長紐森。（美聯社）
被點名可以擔任賀錦麗副手的加州州長紐森。（美聯社）

被點名可以擔任賀錦麗副手的肯塔基州州長貝希爾。（美聯社）
被點名可以擔任賀錦麗副手的肯塔基州州長貝希爾。（美聯社）

報導指出，賀錦麗刻意保持低調的同時，民主黨政治運作卻開始以她為中心，前總統川普的競選團隊則加大力道對她展開抨擊。某些民主黨官員說，抱怨賀錦麗並沒有勝選希望的金主遭到黨內人士責罵，要求力挺賀錦麗，也有官員打算勸說拜登立即退選改為賀錦麗背書，以免其他黨內要角為了搶奪參選資格而發生內鬥。

根據報導，民主黨高層受訪時說，希望賀錦麗副手人選的挑選能保持公開；北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)、肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)是獲得最多討論的熱門人選，另外還有賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)、伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)、明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)。

從運作邏輯上看，如果民主黨真要換人參選，賀錦麗原本就是拜登競選搭擋，可以直接接手拜登的選舉募款及競選團隊架構。

前任民主黨俄州聯邦眾議員雷恩(Tim Ryan)說：「這是簡單明白的選擇，而且她已做好準備。我們要有果斷力才行。」

2019年時支持賀錦麗參加總統初選的加州聯邦眾議員貝芮耿(Nanette Barragan)，如今是眾院西語裔黨團(Congressional Hispanic Caucus)主席。貝芮耿受訪時說，有關拜登退選的說法都屬於假設，不應多加揣測。但她也說，賀錦麗的努力與表現終於受到肯定，令人感到欣慰。

某些民主黨高層已經開始討論副總統賀錦麗(Kamala Harris)應該找誰當競...
某些民主黨高層已經開始討論副總統賀錦麗(Kamala Harris)應該找誰當競選搭擋。圖為拜登和賀錦麗在白宮慶祝國慶日。(路透)

賀錦麗 拜登 民主黨

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