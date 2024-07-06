紐時分析：拜登衰老vs.川普有罪 黨內待遇完全不同

拜登的老態被民主黨人批評，但川普刑案在身卻仍獲共和黨人支持。圖為川普出庭時共和黨國會議員出面相挺。（歐新社）

紐約時報5日分析，拜登 總統與前總統川普 同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨 內各自受到如何對待，彷彿兩個世界；拜登電視辯論老態盡現，面臨陣前換將高度聲浪，川普「封口費」案34項重罪定罪，黨內卻沒有要求退選的聲音，即使私下厭惡川普的共和黨籍公職人員與策略專家，還是紛紛表態無論有多少醜聞，依然力挺川普。

直到辯論會之前，某些民主黨員雖然不贊同拜登年歲已高還角逐連任，但因拜登與盟友有效壓抑黨內異議，只能選擇閉嘴。拜登反應遲緩的弱點在辯論會上一覽無遺，不少民主黨員終於敢打破沉默，退選要求因此出現。

川普有著許多政治缺點卻採取攻勢，逼得共和黨同僚不得不接受川普版本的事實，即使遭控罪行已被法院定罪，一律以各式各樣的起訴陰謀論做為回應。

前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員喬里(David Jolly)說，共和黨人並不把川普遭定罪、川普的言詞或揚言報復視為道德缺點或政治缺點，反而看成實力，因此共和黨陣營並沒有出現像民主黨那般對拜登年齡以及適任等問題的質疑。

拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

報導指出，兩黨好像活在兩個截然不同的世界，面對一樣的事實卻透過不同的鏡片解讀，昔日的資格門檻已不存在，民主黨人把川普視為威脅，因此願意接受已知有風險的候選人，川普則以個人意見強勢領導共和黨，即使初選對手都不敢提及川普涉及的犯罪或曾企圖推翻選舉。

兩黨對於接下來的狀況發展都應該感到意外，拜登在選民投票之際年紀又更大，衰老狀況更多，遭到多項犯罪起訴的川普則將被定罪，兩邊都明白繼續讓拜登和川普參選等於進入地雷區，可是雙方也都有採取足以避開危機的有力行動。

反對川普的共和黨選舉策略專家莎拉‧朗格威爾(Sarah Longwell)表示，共和黨已淪為走煽動政治(demagogue)，變成追求個人崇拜(personality cult)，「早就已經屈服於川普」。

朗格威爾分析，相較之下，民主黨還算可以正常運作的政黨，許多黨員認為打敗川普攸關能否生存，因此願意在嚴肅的討論之後，冒險走上一條最有機會贏過川普的道路。