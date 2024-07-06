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拜登威州造勢矢言不退 發言內容明顯比辯論更積極

編譯廖振堯／綜合報導
拜登總統5日到威州造勢，他用高亢的語氣強調他還在競選，而且他會再次擊敗川普。（美聯社）
拜登總統5日到威州造勢，他用高亢的語氣強調他還在競選，而且他會再次擊敗川普。（美聯社）

拜登總統與對手川普在首場總統大選辯論中表現不佳，面臨人們質疑他無法勝任下一任期的擔憂，黨內更傳出要求退選的雜音。但拜登近日表現出強勢決心，5日在威州麥迪遜市(Madison)的造勢集會上誓言絕不退選，會後馬不停蹄地接受美國廣播公司(ABC)專訪，顯示他亟欲挽回頹勢、重建形象。

美聯社報導，拜登在威州集會上努力證明自己還能繼續擔任總統，被問及是否會停止競選時稱「完全排除這種可能性」，並表示他「很確定可以再任職四年」。他再次承認辯論表現不佳，但也說他會競選且會再次獲勝，「我擊敗過川普，我會再次擊敗他。」

拜登仍然依靠提詞機指示，但發言內容明顯更積極。他提到川普曾說過「喬治．華盛頓的軍隊控制英國的機場並因此贏得了獨立戰爭」，當人群大笑時拜登又補一句：「誰說只有我會講錯話。」

拜登總統5日到威州參加造勢活動，主動與支持者擁抱，展現活力。（美聯社）
拜登總統5日到威州參加造勢活動，主動與支持者擁抱，展現活力。（美聯社）

拜登總統5日到威州參加造勢活動，主動與支持者擁抱，展現活力。（美聯社）
拜登總統5日到威州參加造勢活動，主動與支持者擁抱，展現活力。（美聯社）

演講中拜登試圖扭轉有關他年齡的問題，反問觀眾他是否真的太老，無法通過槍枝立法、創造就業機會、緩解學貸債務等政策，同時暗示他會在第二個總統任期內做更多事情。一些群眾仍表達不滿，有人揮舞寫著「火炬傳給下個人」的牌子，也有人敦促他趕緊釋懷、放下重擔。

麻州州長希利(Maura Healey)5日也發出一份措辭謹慎的聲明，稱拜登現在面臨未來最佳道路的抉擇，希望他在接下來的幾天裡「傾聽美國人民的聲音，仔細評估他是否仍然是擊敗川普的最大希望。」

拜登與ABC的專訪5日晚間播出，在被問到辯論表現時拜登重申是前幾日重感冒導致當晚十分疲勞，並說表現很差「都是我的錯，不是別人的」。

拜登競選團隊表示，下周結束在華盛頓的北約峰會後，拜登還將前往內華達州等西南部各州，接著重點將放在所謂的「藍牆」州(blue wall)—威州、賓州、密西根州，這些州過去對於他的大選勝利至關重要。

拜登 川普 麻州

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