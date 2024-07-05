遭金主施壓靠邊站 拜登堅稱「哪都不去」 脫稿挖苦川普惹笑眾人

美國總統拜登（中）、第一夫人吉兒·拜登（左）與國防部長奧斯丁4日在白宮南草坪，出席為軍人與軍眷舉行的國慶烤肉大會與發表講話。（歐新社）

美國白宮 為現役軍人與軍眷舉行7月4日烤肉大會，持續受到民主黨金主施壓靠邊站的拜登 總統發表講話時表示，自己「哪裡都不會去」，同時不忘趁機抨擊前總統川普 。

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國會山莊網站等媒體報導，拜登用讀稿機講了大約4分鐘，沒有發生重大口誤，還稍微脫稿演出，「對了，我曾在法國的第一次世界大戰墓園裡…前總統不想去跟待在那裡，我可能不應該說這些」。

據轉述，拜登的說法引來了一陣低低的笑聲。他接著說，「無論如何，我們應該記住我們到底是誰，我們是美利堅合眾國」。

拜登在第一場總統辯論期間，就對川普進行了類似的挖苦。他引用了「大西洋」雜誌2020年一篇報導；該篇報導宣稱川普將軍人貶為「混蛋」和「失敗者」，川普則否認。

隨後，拜登跟與會者交談與自拍，一位支持者大喊，「繼續戰鬥，我們需要你」。拜登則回應，「你懂我，老兄，我哪裡都不會去」。

根據報導，拜登在演講時表示，「我很多很多年前就因為這麼說而惹麻煩，但我沒為此道歉。作為政府，我們有很多責任，但只有一項真正神聖的責任，那就是讓我們送進險境的人準備好，並且在他們回家，以及如果沒有回家時，照料他們和他們的家人」。

拜登又補充，「我們都屬於可追溯到我們國家建立的一長串愛國者，這賦予了美國這一概念的生命」。