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民主黨金主接連施壓 迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選

編譯徐榆涵／即時報導
迪士尼家族女繼承人阿比蓋爾．迪士尼4日說，將停止向民主黨捐款，直到拜登退選為止。（美聯社）
迪士尼家族女繼承人阿比蓋爾．迪士尼4日說，將停止向民主黨捐款，直到拜登退選為止。（美聯社）

拜登總統持續受到金主施壓讓位參選，迪士尼家族女繼承人阿比蓋爾．迪士尼（Abigail Disney）4日也跳出來說，將停止向民主黨捐款，直到拜登退選為止。

CNBC報導，華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）共同創辦人洛伊．迪士尼（Roy O. Disney）的孫女阿比蓋爾4日表示，她計畫暫停向多年來資助的民主黨捐款，直到拜登退選。

阿比蓋爾在一份給CNBC的長篇聲明裡表示，「我打算停止給民主黨任何捐款，除非他們把拜登從總統候選人名單第一順位換掉。這是現實主義，不是不尊重。拜登是個好人，為國家做出令人欽佩的貢獻，但繼續競選風險太高了。如果拜登不下來，我非常確定民主黨會敗選，而這後果將會非常可怕。」

阿比蓋爾指出，副總統賀錦麗是可靠的替代人選，有能力擊敗川普，「我們有一位出色的副總統。如果民主黨人對於他們自認在賀錦麗身上看見的缺點，可以展現出對拜登十分之一的包容（我們就不要再騙自己說這當中沒有種族或性別平等的問題），如果民主黨人可以停止對她雞蛋裡挑骨頭，好好支持她，我們這場大選是可以大勝的」。

打從拜登上周與前總統川普的辯論失利後，整個民主黨陷入恐慌。紐約時報在辯論結束後公布民調顯示，拜登落後川普6個百分點。

阿比蓋爾是民主黨的長期支持者。根據聯邦選舉委員會（FEC）文件，她在4月向珍芳達氣候（Jane Fonda Climate）政治行動委員會（PAC）捐贈5萬美元。 根據OpenSecrets數據，該政治行動委員會已向競選國會席位的民主黨人捐了3.5萬美元。

前一天，美國民主黨大金主之一、影音串流平台龍頭Netflix的共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）也公開呼籲，指拜登應將機會讓給黨內後起之秀。

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