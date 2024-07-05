我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

拜登挽回劣勢 國慶「關鍵48小時」與家人共商連任大計

記者顏伶如／綜合報導
總統大選辯論後，拜登行情走低，川普支持度創新高。(美聯社)
總統大選辯論後，拜登行情走低，川普支持度創新高。(美聯社)

拜登總統與前總統川普國慶日各自透過社群媒體發文，新聞周刊(Newseek)4日報導，兩人風格截然不同。此外， 拜登在國慶日休假時，將與家人共商連任選舉計畫，期盼能在個人政治生涯最關鍵的48小時裡力挽狂瀾。

拜登4日在社群網站X平台發文寫道：「祝美國國慶日快樂。願上帝保佑大家。願上帝保佑我們的部隊。」

川普4日則在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表2020年7月4日在南達科他州拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園發表演說的影片剪輯。川普在演說時表示，拉什摩爾山紀念公園裡的總統雕像絕對不容褻瀆。

影片結尾，川普說道：「美國的未來就在我們手中。各位女士、先生，好日子即將到來。」

另一方面，有線電視新聞網(CNN)分析，對於國定假日休假，從來沒有任何總統像拜登一樣如此需要今年國慶日。

電視辯論結束後，拜登面臨要求退選的聲浪，3日更有媒體報導傳出他願意主動退選。報導指出，拜登在國慶日休假時，將與家人在白宮共商連任選舉計畫，期盼能在個人政治生涯最關鍵的48小時裡力挽狂瀾。

拜登5日將接受美國廣播公司(ABC)專訪，周末則將前往搖擺州舉辦造勢活動，每一次公開亮相都將被各界以放大鏡檢視是否有任何出錯或顯得虛弱，印證身心狀況已不再適合續任總統的質疑。

CNN分析，拜登面臨的殘酷現實是，幕僚從辯論結束以來的各種承諾與解釋都不管用，因為種種說詞均沒能排除拜登的窘境。一周之前，5000萬觀眾目睹了拜登講話前後不一、氣色虛弱且顯得吃力的辯論會表現，迄今依然印象深刻。拜登陣營越想為拜登的辯論會表現找藉口，問題核心便越受到矚目：拜登如果連任成功，任期結束將已86歲，絕大多數選民對於他的身體狀況能否勝任感到懷疑。

一名資深政府官員對CNN記者形容，拜登支持基礎逐漸流失，就像「海浪一波波打向岸邊」。

官員指出，首先是金主抽身，接下來則有民選官員紛紛發難，接下來將是民調一面倒，「防線已經被攻破了」。

拜登在國慶日發文，天佑美國，天佑美國部隊。圖為拜登在白宮前歡迎外國元首。(美聯社...
拜登在國慶日發文，天佑美國，天佑美國部隊。圖為拜登在白宮前歡迎外國元首。(美聯社)
川普在國慶日發文，引述他在2020年到南達科他州拉什摩爾山總統雕像慶祝國慶。(美...
川普在國慶日發文，引述他在2020年到南達科他州拉什摩爾山總統雕像慶祝國慶。(美聯社)
拜登在國慶日發文，天佑美國，天佑美國部隊。圖為拜登在白宮前歡迎外國元首。(美聯社...
拜登在國慶日發文，天佑美國，天佑美國部隊。圖為拜登在白宮前歡迎外國元首。(美聯社)

拜登 川普 南達科他州

上一則

川普辯論後「一手好牌」卻異常低調 凸顯拜營自亂陣腳

下一則

工黨提新政：增加英國防支出 廢除遣送庇護客

延伸閱讀

拜登坦承把辯論「搞砸了」 但誓言選到底

拜登坦承把辯論「搞砸了」 但誓言選到底
拜登承認累了 要多睡一點、減少「晚上8時之後」的活動

拜登承認累了 要多睡一點、減少「晚上8時之後」的活動
內唐亞胡與拜登通話 以色列同意再派團談判 關鍵僵局現突破

內唐亞胡與拜登通話 以色列同意再派團談判 關鍵僵局現突破
看過拜川辯論片段 普亭仍偏好拜登當美國總統

看過拜川辯論片段 普亭仍偏好拜登當美國總統

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解