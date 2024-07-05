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川普辯論後「一手好牌」卻異常低調 凸顯拜營自亂陣腳

編譯廖振堯／綜合報導
總統大選辯論後，拜登行情走低，川普支持度創新高。(美聯社)
總統大選辯論後，拜登行情走低，川普支持度創新高。(美聯社)

前總統川普雖然喜愛出風頭、成為眾人矚目的焦點，但首場辯論後他卻異常低調，未就拜登總統的表現大作文章、落井下石。其競選團隊指出川普的好消息連連，不論是辯論大挫對手士氣、官司部分豁免權、籌款順利，都讓川普不必大肆攻擊，只要讓拜登團隊自亂陣腳即可。

美聯社報導，最高院1日裁定川普在顛覆2020年大選案中享有廣泛的起訴豁免權，幾乎可以肯定他不會在大選投票日之前接受審判；隔日，封口費案的承審法官默欽(Juan Merchan)也同意延後宣判刑期，以權衡最高法院裁決的影響。

川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)在一份聲明表示，競選活動將「繼續乘著川普總統的勢頭，籌集我們獲勝所需的資金，並在秋季為歷史性勝利做好準備。」該團隊2日宣布今年第二季的籌款金額已超過拜登，據報為3億3100萬元。

這些事件可能也會影響川普宣布副手的時機，畢竟該人選一定會引起媒體關注、挖掘其過往紀錄和言論，帶來的效應是正是負還不明朗。競選團隊雖說川普隨時有可能宣布人選，但一些盟友認為他現在更有可能耐心等待。任2016年川普競選經理的萊萬多夫斯基(Corey Lewandowski)表示「川普一手好牌，而且還打得很完美」，目前沒有理由宣布任何事情並轉移媒體在拜登身上的注意力。

萊萬多夫斯基認為距大選還有幾個月的時間點來看，川普現在的勢頭比他之前幾次大選都更強，這些表明競選團隊正在尋求繼續保持勢頭，讓拜登團隊承受壓力。

共和黨策士巴克(Brendan Buck)雖不是挺川派，但也讚許川普在辯論後異常地自律，讓拜登「在風中飄搖」，不過他認為川普仍然是一個極度脆弱、糟糕的候選人，仍然非常有可能搞砸現況。

民主黨方面除了盡力維持拜登形象，也試圖將焦點重新轉移到川普身上，如指出川普辯論時又淡化國會大廈暴亂的暴力行為、呼籲人們注意川普在說到非法移民時，稱他們從事「黑人工作」和「西裔工作」，認為這侮辱了有色人種。

川普 拜登 非法移民

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