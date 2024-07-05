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WSJ民調：48%vs.42% 川普支持度創新高、80%認為拜登太老

記者顏伶如／綜合報導
總統大選辯論後，拜登（右）行情走低，川普支持度創新高。(美聯社)
總統大選辯論後，拜登（右）行情走低，川普支持度創新高。(美聯社)

電視辯論結束後，拜登總統與前總統川普之間的民調差距逐漸擴大。華爾街日報最新民調顯示，川普支持度領先拜登六個百分點；川普目前支持度48%，創下2024年競選期間兩大黨候選人支持度最高紀錄。同時有80%的選民認為，拜登太老，不應競選連任。

華爾街日報在6月29日至7月2日之間，針對全美抽樣選出1500名登記選民完成調查。統計正負誤差在2.5個百分點以下。報導指出，拜登在6月27日的辯論會中表現不佳，後續影響持續擴大，民主黨內部對於拜登是否應該繼續參選意見分歧，辯論會後公布的民調紛紛顯示川普支持度正在上升。

根據統計，如果是拜登與川普兩人對決，川普在華爾街日報最新民調獲得48%支持度，拜登支持度則有42%， 這是華爾街日報2021年底開始進行競選民調以來的最大差距。相較於今年2月的相同民調，當時川普支持度領先拜登2個百分點。

與2024年競選期間兩黨候選人任何時期的民調成績相比，川普目前支持度48%的表現，寫下新高紀錄。

統計顯示，整體受訪者當中有80%表示，81歲的拜登年齡過高，不適合連任。民主黨籍受訪者對拜登也顯著不滿，有76%表示拜登年紀太大不應繼續連任。約有三分之二受訪選民表示，希望其他民主黨人士替代拜登出馬參加大選。

統計顯示，認為拜登應該退選的民主黨受訪者中，替代人選第一選擇是副總統賀錦麗。

被問到以一個詞來形容拜登的辯論表現，逾半受訪者使用「  糟透」、「難堪」、「糊塗」等字眼，反映拜登當時說話斷斷續續，有時記不起詞的窘況。只有不到10%的受訪者對拜登表現有較正面的反應。

相比之下，只有36%的共和黨籍選民認為川普太老，不應選總統，三分之一的共和黨人想把川普換成其他人。

約有47%受訪者說，希望拜登與川普都被撤換，民主黨、共和黨都另覓其他人選角逐總統。

53%受訪民眾說，這次選舉不管對拜登或川普都沒興趣。

總統大選辯論後，川普民調走高。(美聯社)
總統大選辯論後，川普民調走高。(美聯社)

拜登 川普 民調

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