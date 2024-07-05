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拜登承認累了 要減少晚上8時後活動 多睡些

編譯陳韻涵／綜合報導
根據3日與拜登總統見過面的州長透露，拜登承認他在辯論後看過醫生，他現在也需要較多休息，避免晚上8時以後的活動。（路透）
根據3日與拜登總統見過面的州長透露，拜登承認他在辯論後看過醫生，他現在也需要較多休息，避免晚上8時以後的活動。（路透）

拜登總統3日會見民主黨州長協會成員，他告訴與會州長，他需要睡多一些，減少工作時數，尤其是晚上八時之後的活動；拜登另透露，辯論過去後曾看診，醫生說他沒事。

辯論後看診 醫生說他沒事

紐約時報報導，81歲拜登3日的發言明確承認他感到疲勞，而這場會議原本是要安撫20多名重要的支持者，重申他仍掌握職責，且有能力在連任選戰中對抗前總統川普

拜登坦承需要更多休息的說法傳開後，紐時指出，不少現任與卸任官員發現，拜登過去幾個月的失誤頻頻且明顯。

儘管承認疲勞，拜登仍告訴在場和透過視訊與會的州長，他將繼續爭取連任。

拜登表示，辯論前幾周頻繁出訪；這也是白宮官員及其盟友原本說拜登因為感冒導致辯論表現不佳，後來改口稱頻繁出訪太累所致。

多位知情人士透露，拜登告訴幕僚，他需要多睡覺。

另有人表示，拜登重申自己太過努力，未聽從團隊的日程安排，且他需要減少工作時數，避免晚上八時後的活動。

拜登：我很健康 只是腦袋…

3日與拜登總統見面的州長坦言他們對總統健康的擔憂，但會面後他們仍表示願意與拜登站...
3日與拜登總統見面的州長坦言他們對總統健康的擔憂，但會面後他們仍表示願意與拜登站在一起。（歐新社）

夏威夷州長格林(Josh Green)也是醫生，他詢問拜登的身體狀況，拜登說他很健康；其他三名知情人士透露，拜登接著說：「只是我的腦袋」。

與會州長大多把拜登「只是我的腦袋」的說辭當作玩笑話，但至少一位州長不覺得有趣，甚至感到困惑。

拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)列席拜登與州長的會談，她發出聲明表示，拜登「顯然只是開個玩笑」。

拜登另表示，上周辯論過後曾看醫生，醫生說他沒事。

然而，這番說法與白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)的說詞矛盾，他2日告訴記者，拜登2月體檢後就沒再做過檢查。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)告訴「國會山莊報」，拜登上周辯論後數日，確實曾回診看感冒，現在「恢復得很好」。

拜登4日播出的威斯康辛州廣播電台訪問中承認，他在辯論中結巴。

拜登說：「我度過一個糟糕的夜晚，我搞砸、犯錯，但我從父親那邊學到，當你被打倒，就重新站起來。我們會贏得這次選舉，就像2020年一樣，打敗川普。」

拜登另表示，「我沒有好好辯論，那是舞台上的90分鐘，看看我在三年半的任期內做了些什麼。」

81歲的拜登與78歲的川普的全國民調支持率仍很接近，國會山莊與選舉分析網站「Decision Desk HQ」本月2日的全國民調顯示，川普(44.2%)領先拜登(43.3%)0.9個百分點，誤差區間正負兩個百分點。

拜登 川普 白宮

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