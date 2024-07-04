拜登選到底機率不到50% 投資人避險 川普概念股出爐

因拜登辯論表現太糟，賭盤押壑拜登選到底機率不到50%。圖為川普的造勢活動。(路透)

拜登 到底會不會退選？根據彭博資訊，賭盤顯示拜登選到底的機率低於50%。投資人急於制定應急計畫，以便在美國獨立紀念日過後，以及隨後的周末，爆發相關聲明時能及時反應，或者在拜登選到底卻送川普 重返白宮時，為美元、美債和其他資產可能受到的影響未雨綢繆。

美國大選首場辯論過後，華爾街積極調整投資組合，對債市的影響最明顯，基準10年期公債殖利率 在近幾個交易日上漲20個基點。

在拜登退選壓力日益升高之際，一位不願具名的基金經理表示，他偏向買美元和短債，來為拜登退選將引發的風暴避險。在距離11月大選只剩四個月的情況下，不管民主黨換將與否，交易員和策略師的共識都是川普勝選。

摩根大通策略師Joyce Chang表示，鑑於川普承諾將徵收更多關稅，並對移民採取更強硬的立場，他如果勝選，將造成通膨上升和美元走強。

包括摩根士丹利和巴克萊銀行在內，許多策略師敦促客戶為通膨揮之不去和長債殖利率走升做好準備，主張買短債、賣長債的交易策略。上周稍晚開始的兩天內，10年期美債殖利率相對於2年期美債殖利率上漲約13個基點，是自10月以來最大的殖利率曲線趨陡。

川普勝選的前景支撐美股上漲。Sevens Report總裁兼創辦人Tom Essaye表示，隨著共和黨人普遍被認為更親商，這意味股市會漲。而因為川普主張寬鬆監管，UnitedHealth Group和Humana等醫療保險公司和銀行料將受益；川普支持石油開採，Occidental Petroleum等能源股在辯論後股價攀高；此外，鑑於他對待移民的強硬立場，GEO Group等民營監獄股也有反應。