我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

拜登選到底機率不到50% 投資人避險 川普概念股出爐

編譯季晶晶／綜合外電
因拜登辯論表現太糟，賭盤押壑拜登選到底機率不到50%。圖為川普的造勢活動。(路透)
因拜登辯論表現太糟，賭盤押壑拜登選到底機率不到50%。圖為川普的造勢活動。(路透)

拜登到底會不會退選？根據彭博資訊，賭盤顯示拜登選到底的機率低於50%。投資人急於制定應急計畫，以便在美國獨立紀念日過後，以及隨後的周末，爆發相關聲明時能及時反應，或者在拜登選到底卻送川普重返白宮時，為美元、美債和其他資產可能受到的影響未雨綢繆。

美國大選首場辯論過後，華爾街積極調整投資組合，對債市的影響最明顯，基準10年期公債殖利率在近幾個交易日上漲20個基點。

在拜登退選壓力日益升高之際，一位不願具名的基金經理表示，他偏向買美元和短債，來為拜登退選將引發的風暴避險。在距離11月大選只剩四個月的情況下，不管民主黨換將與否，交易員和策略師的共識都是川普勝選。

摩根大通策略師Joyce Chang表示，鑑於川普承諾將徵收更多關稅，並對移民採取更強硬的立場，他如果勝選，將造成通膨上升和美元走強。

包括摩根士丹利和巴克萊銀行在內，許多策略師敦促客戶為通膨揮之不去和長債殖利率走升做好準備，主張買短債、賣長債的交易策略。上周稍晚開始的兩天內，10年期美債殖利率相對於2年期美債殖利率上漲約13個基點，是自10月以來最大的殖利率曲線趨陡。

川普勝選的前景支撐美股上漲。Sevens Report總裁兼創辦人Tom Essaye表示，隨著共和黨人普遍被認為更親商，這意味股市會漲。而因為川普主張寬鬆監管，UnitedHealth Group和Humana等醫療保險公司和銀行料將受益；川普支持石油開採，Occidental Petroleum等能源股在辯論後股價攀高；此外，鑑於他對待移民的強硬立場，GEO Group等民營監獄股也有反應。

殖利率 川普 拜登

上一則

因應拜登退選、川普勝選可能性 華爾街調整押注 展開資金大挪移

延伸閱讀

因應拜登退選、川普勝選可能性 華爾街調整押注 展開資金大挪移

因應拜登退選、川普勝選可能性 華爾街調整押注 展開資金大挪移
拜登誓言參選到底 與民主黨3州長面談後獲支持

拜登誓言參選到底 與民主黨3州長面談後獲支持
紐時爆拜登告訴盟友「考慮退選」白宮駁：消息不實

紐時爆拜登告訴盟友「考慮退選」白宮駁：消息不實
賀錦麗盟友 已私下討論接管拜登競選陣營

賀錦麗盟友 已私下討論接管拜登競選陣營

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害