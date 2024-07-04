我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

編譯徐榆涵／即時報導
民主黨最大金主之一、Netflix共同創辦人哈斯汀也發聲呼籲拜登退選。(路透)
民主黨最大金主之一、Netflix共同創辦人哈斯汀也發聲呼籲拜登退選。(路透)

美國總統拜登稍早向競選團隊表態將參選到底，甚至會見民主黨多州州長，鞏固黨內民心，但換將風聲仍未此停歇，連民主黨最大金主之一、影音串流平台龍頭Netflix的共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）都發聲呼籲拜登退選，強調應將參選機會讓給黨內其他人。

哈斯汀在寫給紐約時報的信件中表示，「拜登需要讓位，讓一位充滿活力的民主黨領導人來擊敗川普，這才能確保我們國家的安全和繁榮」，此番言論也讓他成為民主黨金主中最早公開表達看法的人之一。

儘管拜登和白宮皆表示沒有退選計畫，但哈斯汀的表態意味著現任總統的支持基礎又出現另一道裂痕。

報導指出，哈斯汀和妻子奎蘭（Patty Quillin）是在川普執政時期成為民主黨最大的捐助者之一，過去幾年一共捐贈超過2000萬美元，2020年競選期間也曾資助拜登多達150萬美元，其餘大部分則捐給幫助參眾兩院民主黨人的「超級政治行動委員會」（PAC）。

哈斯汀長期關注教育改革，而妻子奎蘭則特別注重種族正義，前者與加州州長、同時也是取代拜登呼聲最高的紐森（Gavin Newsom）關係密切，2021年更曾資助他300萬美元。

哈斯汀大約在30年前共同創立了Netflix，目前則擔任執行主席，2023年1月辭去執行長的部分原因便是希望能將更多時間花在慈善事業、政治以及滑雪。

拜登 民主黨 川普

上一則

金融時報：中國要求留美人士效忠黨 協助大外宣

下一則

新科技更酷炫 國慶無人機燈光秀不輸焰火 但有居民不愛

延伸閱讀

白宮集會後 霍楚等民主黨3州長力挺拜登連任

白宮集會後 霍楚等民主黨3州長力挺拜登連任
華郵：拜登民調落後川普 政策卻大受歡迎

華郵：拜登民調落後川普 政策卻大受歡迎
陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高

陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高
拜登換不換？民主黨總統大選至尊對決的人選難題

拜登換不換？民主黨總統大選至尊對決的人選難題

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年