拜登誓言參選到底 與民主黨3州長面談後獲支持

拜登總統3日與民主黨籍州長在白宮會面，並與20名州長視訊，州長雖表達對拜登在辯論表現的 憂慮，但也強調會與拜登站在一起。圖由左至右為：馬里蘭州州長摩爾、紐約州長霍楚、明州州長華茲。（美聯社）

在要求退選聲浪連吵數日後，拜登 總統3日表現出強烈競選到底的決心，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日表示，拜登絕對沒有考慮棄選。部分民主黨 州長3日在與拜登當面會談後也表示，他們會繼續與拜登站在一起。

拜登總統上月27日辯論失利，民主黨上下驚恐，熱議更換候選人對戰共和黨的前總統川普。多家美國媒體報導，身處暴風中心的拜登3日無預警加入民主黨全國委員會及競選團隊的視訊會議，試圖重振軍心；拜登團隊認為，接下來幾日是扭轉輿論的關鍵時刻。

面對換人的聲浪，拜登總統並未動心，3日連續與副總統賀錦麗午餐、晚間再與各民主黨州長視訊開會，均釋放出他將堅持到底的訊息，（美聯社）

拜登3日致電民主黨的國會領袖，加入競選團隊會議，也會晤民主黨籍州長；紐約州長霍楚（Kathy Hochul）、明尼蘇達州州長沃茲（Tim Walz）和馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore），並與其他20位州長視訊。州長會後表示，對話過程相當坦率，他們也向拜登與副總統賀錦麗 忠實傳遞民眾的憂慮。

摩爾表示，他們依然跟拜登站在一起，彼此相互支持，拜登政府的執政成績不容否認，即便現在選情落後，他們仍認為11月選舉可以獲勝。

「總統是我們的提名人」，摩爾說，「總統是我們黨的領袖。」他補充說，在會議上拜登「非常清楚，他是為了贏得勝利。」

經過上月27日的電視辯論，許多支持者已對拜登總統失去信心，3日有民眾到白宮外請願，手持布條呼籲，「我們雖然愛您，但請您退出選舉」。（歐新社）

拜登本人及其核心人士都了解未來幾天異常重要，拜登將在賓州與威斯康辛州舉辦競選活動，並於5日接受美國廣播公司（ABC）專訪，此外，拜登下周在華府作東，舉行北約（NATO）峰會；ABC報導，拜登團隊視其為扭轉外界觀感的重要機會。

ABC報導，未來幾天將是拜登能否繼續選下去的關鍵時刻，拜登私下至少告訴兩位核心圈人士，他深知政治處境之艱，但仍自認是最可能打敗川普的候選人；拜登私下表示，他對下一步怎麼走保持開放態度。白宮副發言人貝茲（Andrew Bates）否認ABC的報導內容。

據美國政治新聞Politico報導，拜登私下承認競選總統的資格岌岌可危；他強調已經競選很長一段時間，即便上周辯論失利以來選情受挫。

拜登在內部會議說，「我正在競選⋯⋯沒人要我退出，我沒有要離開，我會競選到底，而且我們會贏。」

報導描述，與會者會後討論，拜登在會中表現的堅毅和決心，讓部分與會者放心。

報導提到，在「換拜」爭議中頻頻被提起的可能候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在視訊會議時，就坐在拜登身旁。

賀錦麗說，「我們不會被擊倒⋯⋯我們會遵從總統的領導，我們要奮戰，而且我們會贏。」

拜登對內對外都傳遞類似訊息，拜登團隊3日傳給支持者的募款簡訊也是「我還在競選」，拜登表示他仍是民主黨的候選人，他會競選到底。

到目前為止，已有2名民主黨議員呼籲拜登退選；民主黨的金主、串流平台Netflix共同創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）呼籲拜登讓賢，讓更有活力的民主黨人擊敗川普，確保美國的安全與繁榮。

拜登老友、聯邦眾議員柯里本（Jim Clyburn）表示，若拜登決定退出選舉，民主黨可以在8月全代會前舉行小型初選，來敲定總統候選人，屆時賀錦麗、州長和其他競爭者都可以公平競爭。