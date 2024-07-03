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白宮懇談後 霍楚等民主黨3州長力挺拜登連任

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白宮集會後 霍楚等民主黨3州長力挺拜登連任

編譯潘勛／即時報導
總統拜登。（歐新社）
總統拜登。（歐新社）

拜登總統與民主黨籍州長3日於白宮懇談後，代表州長們發言的紐約、明尼蘇達及馬里蘭州長表示，坦誠向拜登傳達他上周與前總統川普辯論表現不佳，民眾的感受，但拜登明確表示他要參選下去；三位州長指出，仍將力挺拜登競選連任。

路透(Reuters)報導，24名民主黨籍州長、華府特區市長與拜登、副總統賀錦麗於白宮集會，其中幾人以線上方式參加；馬里蘭州州長莫爾(Wes Moore)表示，總統向來支持他們，而他們也將支持他。

莫爾表示，州長們坦白地傳達選民對拜登辯論表現的感受，11月5日選舉前顯然有很多事要做，但拜登清楚表示他要選下去；「總統…是本黨的提名人、黨的領袖」。

民主黨內近幾日聲浪漸漸提高，談論81歲的拜登應該退出選舉。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)表示，會議結束後，她覺得有信心，所有州長都矢言支持拜登；她認為拜登「參選是要勝選」。

民主黨州長協會(Democratic Governors Association)現任主席、明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz) 表示，拜登6月27日辯論表現不佳，但仍適任總統。他表示州長們跟很多國人一樣，有點兒擔心，會擔心的原因是川普再當總統的威脅，現在不是口頭講講而已；他強調川普前個任期的標籤就是「紊亂、毀滅」。

十多名州長親自與會，但只有三名會後與記者們交談。

每日郵報(Daily Mail)報導，與會的州長裡有最受熱議、拜登若退選可以取而代之的人選，如加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)。

親身與會的紐森會後在社媒X貼文表示，「我今晚由總統聽到一句話，他全力投入。所以我也一樣。」

拜登選戰陣營表示，總統重申他決心擊敗川普引發的「存亡續絕」威脅，另討論到推舉各級民主黨候選人很重要；「全體與會者重申共同致力於盡一切可能，確保拜登總統、賀錦麗副總統11月擊敗川普」。

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