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若米雪兒出戰 可能贏川普 支持率50%vs.39%

記者張文馨、顏伶如／綜合報導
雖然前第一夫人米雪兒．歐巴馬一再表明無意參選，但根據目前民調50%對39%，她是民主黨內唯一可以擊敗川普的人選。（美聯社）
雖然前第一夫人米雪兒．歐巴馬一再表明無意參選，但根據目前民調50%對39%，她是民主黨內唯一可以擊敗川普的人選。（美聯社）

紐約時報和錫耶納學院（Siena）的最新民調顯示，在上周的總統選舉辯論後，共和黨的前總統川普擴大領先優勢，川普全國支持度有49%，拜登43%，領先拜登達6個百分點。若再進一步詢問已登記的選民，差距再次拉大，川普依然維持49%，拜登支持度只剩下41%。

在電視辯論後，川普的民調再擴大領先拜登，紐時公布的數據，川普現在領先拜登六個百分...
在電視辯論後，川普的民調再擴大領先拜登，紐時公布的數據，川普現在領先拜登六個百分點。（美聯社）

該調查也顯示，已登記的選民中有60%認為民主黨應該換人選，只有31%支持拜登戰到底。

辯論過後有3%的民眾倒向共和黨，74%受訪者認為，拜登太老不能適任總統一職，這在辯論後升高了5個百分點；同樣憂心此事的民主黨支持者，在辯論後躍升8個百分點，共59%；獨立選民的民調結果接近共和黨支持者的看法，有79%憂心拜登過於年長。

根據紐時發表的最新民調，川普加大領先拜登達六個百分點。（美聯社）
根據紐時發表的最新民調，川普加大領先拜登達六個百分點。（美聯社）

認為川普太老不能適任總統的則有42%。在好感度部分，川普的好感度有42%，拜登僅36%。

紐時的民調是6月28日至7月2日進行。

另外，根據路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)最新聯合民調，在前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)迎戰前總統川普的假設情況下，如果今天投票，兩人在登記選民之間的支持度各為50%、39%。這項調查同時顯示，在所有民主黨可能候選人當中，米雪兒‧歐巴馬是唯一能夠大勝川普的人選。

56%認為拜登應退選

路透與「易普索」聯合民調是在7月1日至2日之間進行。受訪民主黨籍登記選民當中，有32%認為拜登應該退選；不分黨派的全體選民則有56%認為拜登應該退選，認為川普應該退選的有46%。

倫敦大學學院(University College London)美國政治研究中心(Centre on U.S. Politics)主任吉弗特(Thomas Gift)接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說，米雪兒‧歐巴馬民調支持度完勝川普，反映了選民對前總統歐巴馬執政充滿懷念。

吉弗特分析，在沒有政策平台、沒有競選政見，又不像其他總統候選人一樣必須接受檢視的情況下，民調要領先非常容易，可是米雪兒‧歐巴馬已經表明毫無參選意願，寄望她挺身而出搶救民主黨將是緣木求魚。

路透社與「易普索」聯合民調同時顯示，拜登與前總統川普在登記選民之間，目前支持度各有40%。

副總統賀錦麗如果出馬，以目前民調可與川普一拚，兩人支持度相去不多。（美聯社）
副總統賀錦麗如果出馬，以目前民調可與川普一拚，兩人支持度相去不多。（美聯社）

賀錦麗出馬 輸1百分點

如果民主黨由副總統賀錦麗(Kamala Harris)出馬與川普對決，支持度分別為42%、43%；若由加州州長紐森( Gavin Newsom)出馬，與川普支持度則為39%對42%。

密西根州州長魏桂美(Gretchen Whitmer，或譯惠特默)挑戰川普時，支持度各為36%、41%。民主黨若推派伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)上場，與川普支持度則各有34%、40%。

川普6月28日在造勢活動上說，不覺得拜登會退選，「因為他的民調在所有受到討論的民主黨員當中，還是表現較好」。

明尼蘇達州州長華茲3日晚間召集各民主黨籍州長與拜登總統視訊，確認拜登的意向，並傳...
明尼蘇達州州長華茲3日晚間召集各民主黨籍州長與拜登總統視訊，確認拜登的意向，並傳達州長的心聲。（美聯社）

能夠接替拜登的人選，密西根州州長魏桂美（或譯惠特曼）也是被點名的人選之一。（美聯...
能夠接替拜登的人選，密西根州州長魏桂美（或譯惠特曼）也是被點名的人選之一。（美聯社）

加州州長紐森是目前民主黨內的明星，是總統提名人的候選人之一，但他先前表示沒有參選...
加州州長紐森是目前民主黨內的明星，是總統提名人的候選人之一，但他先前表示沒有參選計畫。（美聯社）

伊利諾州州長普利茲克如果現在與川普對戰，民調仍落後六個百分點。（美聯社）
伊利諾州州長普利茲克如果現在與川普對戰，民調仍落後六個百分點。（美聯社）

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