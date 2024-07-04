拜登若退選 民主黨選替代人選「有規則」

在拜登 總統競選團隊忙著安撫緊張的民主黨 人之際，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)釋出「談話要點」(talking points)，誤導性的強調沒有規則用來取代黨內總統候選人，但知情人士指出，若拜登在8月22日大會結束後自願讓位的話，黨內其實是有規則來選出替代人選。

全國廣播新聞網（NBC News）報導，根據收到「談話要點」的消息人士提供的副本，「談話要點」上指出拜登將會是民主黨的總統候選人；其他討論都會分散注意力，而所謂的「協商大會」(Brokered Convention，即「黨代表再投票大會」)早已過時，並強調「拜登是唯一有資格獲得提名的人」。

儘管拜登一直堅定表示會繼續參選，且在黨內流傳的「民主黨全國委員會提名規則談話要點」的多數內容，在8月份民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)結束前，也都是正確的；但三名熟知全國委員會2022年全國代表大會程序文件的知情人士表示，根據目前規定，若拜登在8月22日大會結束後，自願讓位的話，黨內是有該如何選出替代人選的規則。

根據目前規則，民主黨全國委員會主席哈里森(Jamie Harrison)將與參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院 少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)和民主黨州長協會(Democratic Governors Association)主席華茲(Tim Walz)等人協商後，提出新的候選人，然後再交由一群比大會代表規模較小，但更精英的政黨領導人批准或拒絕。

一位熟悉民主黨全國委員會程序的人表示，拜登競選團隊希望大家都認為，總統讓位會造成混亂，所以他們才不承認是有換人的規則存在。

搖擺州的一名民主黨工作人員直言說這談話要點「糟到不能再糟了」，他說：「這是那些『讓美國再次偉大』(MAGA)的共和黨人會做的事，不是我們，民主黨全國委員會需要認真一點。」