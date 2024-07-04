賀錦麗盟友 已私下討論接管拜登競選陣營

副總統賀錦麗到目前為止，對外發言仍是全力支持拜登。但她在今年稍早接受媒體專訪時，也曾表示假設有需要，她也準備好了。（美聯社）

副總統賀錦麗 的盟友開始討論，一旦拜登 總統退選，將如何接管競選陣營；拜登6月底辯論失利後，3日首度與賀錦麗會面，兩人的午餐會備受關注。

拜登與賀錦麗的午餐會與拜登的另一場重要會談，同步公告於白宮的總統官方行程當中，後者是拜登接見民主黨州長協會成員，民主黨最有影響力的州領袖將與拜登會談，這對拜登未來的競選走向極其重要。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)引述消息人士說法報導，賀錦麗的盟友已經開始私下討論，若拜登退選，賀錦麗的競選活動會是如何，以及如何協助她造勢。

匿名消息人士透露，相關的電話討論和簡訊往來，源自曾於2020年民主黨初選時幫助賀錦麗的金主，她當年在黨內初選中輸給拜登。

關鍵論點包括，拜登若宣布退選，賀錦麗將接掌原先由拜登團隊控制、大規模的拜登與賀錦麗競選活動。

賀錦麗普遍被視為接替拜登的首要人選，但並不保證民主黨全國代表大會在芝加哥登場之際，不會出現其他挑戰者而造成混亂局面。

拜登競選團隊經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)根據近期金主的呼聲表示，賀錦麗可望掌握大量金流。

聯邦選舉委員會(FEC)紀錄顯示，拜登競選團隊6月手頭有9100萬元；拜登團隊則表示，整個政治行動，包括拜登的聯合募款委員會7月有2億4000萬元可運用。

消息人士透露，若拜登退選，賀錦麗的親信已討論安排她與幾位大金主會面。

知情人士透露，賀錦麗的盟友持續遊說金主和黨內官員考慮她代替拜登出征的優勢，包括她著重生殖權、接觸非裔選民與邊緣選民群體，且在2月出席德國慕尼黑安全會議發表演說時，重申美國力挺烏克蘭等。

賀錦麗以往的募款專員也發送一段舊影片，內容顯示賀錦麗擔任參議員時，質疑時任總統川普 任命的人選，包括前司法部長巴維理(William Barr)和塞辛斯(Jeff Sessions) ，以及當時還是大法官提名人的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。

賀錦麗的盟友表示，該影片凸顯賀錦麗勇於迎戰川普的盟友，也能對抗川普；廣告旁白說道：「一個一個對抗川普人馬，賀錦麗會利用她曾任檢察官的風骨、價值觀和經驗，讓川普現出原形」。