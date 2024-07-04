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「總統若失智，應交出職權」憲法第25修正案 共和黨套用拜登身上

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上周在電視辯論會老態盡現，共和黨人擬援引第25修正案，作為要求拜登提前下台的理由。(路透)
拜登總統上周在電視辯論會老態盡現，共和黨人擬援引第25修正案，作為要求拜登提前下台的理由。(路透)

憲法第25修正案規定，總統喪失履行權力與責任的能力時應該交出職權。福斯新聞網(Fox News)報導，媒體報導在前總統川普任內經常被人援引第25修正案，做為要求川普提前下台的理由，拜登總統上周在電視辯論會老態盡現，如今則有共和黨人士打算用相同手段對付拜登。然而，要以多少力道向副總統賀錦麗或其他內閣首長施壓，共和黨內部意見分歧。

共和黨籍前任聯邦助理檢察官麥卡錫(Andy McCarthy)1日表示，拜登在辯論會上語無倫次，國會應該舉行憲法第25修正案聽證會。

麥卡錫說：「現在已到了舉行第25修正案聽證會的時候。」他表示，對於這個議題，並不在乎拜登競選團隊的看法。

麥卡錫表示，現今美國面臨國際情勢威脅彷彿911恐攻發生之前，歐洲與中東地區都有戰爭，此時如果總統並不是精神健全(compos mentis)，「狀況簡直瘋狂」。

報導指出，根據NewsBusters網站統計，有線電視新聞網(CNN)、MSNBC新聞頻道等媒體，在川普任內累計600多次討論第25修正案；MSNBC主播歐唐諾(Lawrence O'Donnell)甚至在川普就職之前一個月，就援引第25修正案規定表示川普不適任總統。

MSNBC新聞主持人史卡伯勒(Joe Scarborough)在2017年12月的節目中說，一名選舉幕僚透露，川普在競選期間就出現「失智症前期」症狀。史卡伯勒先前則呼籲川普內閣與共和黨人士引用第25修正案讓川普解除總統職務。

「國會山莊報」(The Hill)報導，雖然成案機會不高，但眾院議長強生(Mike Johnson)、北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)都是公開表示支持動用第25修正案提議對付拜登的共和黨人；許多共和黨人士目前則對於拜登、川普二度對決感到高興，評估川普不但能選贏，還能幫助共和黨保住眾院多數席次。

川普 共和黨 拜登

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