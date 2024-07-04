歐巴馬任內官員 公開籲拜登退選「為了守護民主，應另覓人選」

拜登總統在辯論會上表現令支持者失望。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)3日報導，前總統歐巴馬 任內官員率領下，企業界與慈善界領袖共同發表公開信，呼籲81歲的拜登 總統退出選舉，民主黨為了「守護民主」應另覓人選。

企業界組織「領導力現在」(Leadership Now)3日發表呼籲拜登退選的公開信，組織創辦人是歐巴馬任內國務院資深顧問丹妮拉‧巴爾羅-艾瑞斯(Daniella Ballou-Aares)。組織成員還包括歐巴馬任內的財政部官員米雪兒‧格林(Michelle Greene)以及2009年歐巴馬政權交接團隊成員艾莉莎‧杜爾(Elissa Doyle)。

公開信上寫道，6月27日辯論會的狀況令人深感憂心，「川普 不斷說謊，操弄我們的恐懼與不滿，拒絕承諾願意接受2024年大選結果，遺憾的是，拜登總統沒能有效地回擊川普，我們現在對於11月選舉遭逢嚴重挫敗的風險感到非常害怕」。

信中指出，挑選新的候選人過程將出現混亂，而且不是沒有風險，「可是如果不拿出行動，後果可能非常嚴重」，因為川普若再次當選，將對美國民主造成「生存威脅」(existential threat)。

信中寫道：「全世界都在看。就在我們焦急地觀察著其他民主國家的選舉時，我們的盟友與其他民主國家都希望看到我們表現良好，擔心我們無法符合外界的高度期許 。」