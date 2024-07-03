陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高

美國總統拜登（左）如果宣布退選，副總統賀錦麗（右）是最合乎邏輯的後繼者。（美聯社）

因為美國總統拜登 在總統大選首場辯論的糟糕表現，引爆民主黨 的集體焦慮，紐約時報周三出現一則重磅報導聲稱，81歲的拜登向一位重要盟友坦承，有可能退選。

白宮和拜登的競選團隊訊速否認紐時報導，該篇報導描述拜登告訴一位支持者，他不能再有失誤，那將對他的岌岌可危的選戰造成不可挽回的破壞。拜登本人則向競選工作人員說，他打算競選到底。他說，只要民主黨人團結一致，就能打贏選戰。

川普現在的領先優勢？

包括紐時、哥倫比亞廣播公司（CBS）和華爾街日報在內，愈來愈多民調顯示，辯論過後，拜登的支持率急降。川普的領先優勢已擴大到6個百分點，兩人的支持率分別為49%和43%。外界開始揣測賀錦麗 有可能取代拜登。

金融時報引述一位知情人士報導，一群關注國安的溫和派民主黨籍眾議員起草了一封信，敦促拜登退選。彭博資訊最早報導，數十名民主黨議員正私下考慮，要簽署一封要求拜登讓賢的信。

拜登周三經匆忙安排與多位民主黨籍州長會面，其中有些人被揣測也可能是拜登遭陣前換將的接棒人選。具全美知名度的加州州長紐森、密西根州州長惠特默、馬里蘭州州長摩爾和伊利諾州州長普利茲克，都持續公開支持並聽從拜登號令，親自前往白宮參與這場危機會議，而北卡羅萊納州州長庫柏和賓州州長夏皮羅在內的其他人則以虛擬方式與會。

賀錦麗可能趁勢崛起？

賀錦麗擔任副總統的支持率雖然不高，但最近幾天，民主黨人考慮換將，她卻能快速聚攏起支持度。周三的博弈市場大幅傾向賀錦麗，認為她比拜登更有可能贏得大選。根據美國有線電視新聞網（CNN）周二發布的民調，賀錦麗與川普對決的結果好過拜登。路透最新民調顯示，如果拜登退選，賀錦麗僅落後川普一個百分點。

賀錦麗是最合乎邏輯後繼者的理由與財力有關：如果她接替拜登，將可以接手拜登團隊和民主黨募到的競選經費，這筆錢截至5月底大約累積到了2.12億美元。換做任何其他候選人，可能都得另起爐灶。

拜登競選團隊和民主黨已經花了3.46億美元爭取他的連任機會，如果是賀錦麗以外的其他人，可能要花更多錢向選民介紹新面孔。

能將拜登從選票上刪掉嗎？

拜登如果不宣布退選，其實很難將他從選票上刪除。

要獲得民主黨總統提名，必須在大約3,900名全國大會代表中贏得多數票。拜登在已做出承諾的代表中獲99%的支持。雖然承諾不具約束力，但如果沒有特殊情況也沒有備選方案，他們不太可能將拜登從選票上刪掉。

目前還有700多名所謂的超級代表毋需對任何候選人作出承諾，全果全國大會出現競爭，並進行第二輪或追加表決，他們可以投票。但拜登的挑戰者必須在正式投票前宣布自己參選，換句話就是公開逼宮。

民主黨何時要做決定？

事情必須很快做出決定。民主黨全國委員會已經計畫，在8月19日大會召開前透過電話計票提前敲定提名拜登，以滿足俄亥俄州為投票設定的8月7日期限，距今差不多剩一個月。雖然俄亥俄州後來延後期限，但民主黨主席哈里森（Jamie Harrison）表示，無論如何都會提前計票。

川普現在在忙什麼？

至於川普，他的競選團隊在辯論之後保持相對低調。讓民主黨內鬥成為頭條新聞，他更能蒙受其利。