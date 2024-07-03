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拜登辯論後5日首場電視訪問 白宮發言人：沒有腳本

中央社／華盛頓3日電
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

拜登總統首場大選辯論表現差，掀起民主黨是否換將的討論。白宮新聞秘書尚皮耶今天說，拜登未考慮退選，也排定許多行程，正面與選民、媒體互動，不會預演。

拜登（Joe Biden）6月27日晚上9時與共和黨對手川普（Donald Trump）進行90分鐘的辯論，拜登幾度停頓，提政績、及民主黨主打憲法保障墮胎權的主張時，都出現思緒及談話不連貫的情形，引發質疑，認為他已81歲，不該再選。

拜登辯論翌日在第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的陪同下，參加北卡羅來納州的造勢，演說表現判若兩人。然而，外界質疑這是因為借助讀稿機。

總統大選於11月舉行，民主黨全代會將於8月舉行。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在白宮例行記者會上，再度面臨媒體一連串關於拜登健康狀況的提問，例如拜登每天下午是否午睡？上午10時前和下午4時後有什麼活動？也有記者質疑白宮沒有公布拜登年度健康檢查的完整報告。

尚皮耶列舉拜登近日公開露面的行程反駁。她說，拜登最近一次例行健檢是2月，過去3年來，白宮一直是以最透明的方式公開拜登的健檢結果。

她指出，拜登3日白天已與民主黨的國會領袖通話，並接受威斯康辛州、賓州兩家以非裔社群聽眾為主的電台訪問，傍晚將與民主黨的20位州長會面。

她說，拜登4日國慶日時將在白宮南草坪公開接見現役軍人及其眷屬，5日將接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問，同時會繼續選舉行程。

白宮記者質疑，有這麼多關於拜登能否勝任的議論，為何不讓拜登每天有機會與外界自然互動，而不是僅出席事先安排好的、有讀稿機的場合。

尚皮耶說，拜登將接受美國廣播公司新聞網的訪問，「這是沒有事先寫腳本的」，還會有其他專訪。拜登今年已接受40個媒體訪問，都是如此。但她也說，總統使用讀稿機不是不尋常的事，前任總統也常使用。

尚皮耶說，拜登很多政策都受多數民眾歡迎，帶領美國經濟從COVID-19疫情復甦，創造1500萬個工作機會，將堅定繼續參選。白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）今天召開全體幕僚的電話會議，表示過去幾天的確面臨很多挑戰，希望團隊能以這幾年的成績為榮，凝聚一起作彼此的後盾。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 白宮 民主黨

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