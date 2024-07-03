總統大選第二季募款比一比 川普3.31億勝過拜登2.64億

川普第2季共募得3.31億美元，高於拜登團隊及其民主黨盟友同期所募得的2.64億美元。（美聯社）

共和黨總統參選人川普 競選團隊表示，川普第2季共募得3.31億美元，高於拜登 團隊及其民主黨 盟友同期所募得的2.64億美元。

路透和美聯社報導，拜登競選團隊表示，總統4至6月的第2季募得2.64億美元總額中，含6月募得的1.27億美元，儘管拜登在6月27日與川普的辯論表現被批得體無完膚，當天及之後仍募得3300多萬美元。

拜登競選團隊表示，總統手上用在競選連任的現金達2.4億美元。

另一方面，川普競選團隊表示，他們6月又增加1億1180萬美元，目前手邊現金達2億8490萬美元。

總統在首輪辯論會上的表現，招致部分民主黨員出現「陣前換將」聲浪，拜登競選團隊因此急於展現總統的募款吸金實力。

拜登總統競選團隊經理茱莉‧羅德里格茲（Julie Chavez Rodriguez）在聲明中表示，「我們第2季募款總額，證明了支持者們不僅堅定力挺總統和副總統，且基本盤人數日益擴大。而這也清楚顯示，選民十分明白本屆選舉的抉擇，是要選擇為美國人民而戰的總統拜登，還是選擇為自己奮鬥的重罪犯川普。」

第2季募款所得中，200美元以下的小額捐款占95%，拜登團隊盼藉由凸顯這一點，來強調拜登在一般市井小民之間享有廣大支持，而非一味仰賴富裕金主。