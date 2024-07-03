幕僚：川普若回任將測試權力邊界 利用司法部對抗政敵

前總統川普轉貼支持者推文，贊成若當選後將重手報復曾經反對他的政敵。(美聯社)

獲得最高法院裁定有官方行為的部分刑責豁免權的勝利後，前總統川普 的幕僚表示，川普若當選將測試總統權力的界線，包括遞解無證移民、以效忠者取代現任雇員和官員、利用司法部 對抗政敵並赦免國會暴亂分子等。另外，川普6月30日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)轉發讓政治對手入獄的貼文，且有意轉播軍事法庭審判。

國會法院限制更寬鬆

新聞媒體Axios報導，川普的幕僚透露，最高法院1日裁決總統任內享有實質豁免權後，川普表示，若回任當總統，將即刻測試總統權力和政權界限，因為他知道國會和法院的限制，比他第一個任期更寬鬆。

川普走馬上任後，閣員和工作人員都必須經過忠誠度預審，國會共和黨聯盟對他言聽計從，形同沒有批評者。

報導指出，川普毫不掩飾帝王總統任期，他將以許多人從未見過的方式擴大總統權力，且因最高法院的裁決而不必擔心懲罰或受限。

恐以叛亂法封鎖邊境

司法部向來與總統權力相互制衡，但川普可能集中司法權力，提名信得過的忠誠者擔任司法部長，威脅關押異議人士，甚至可要求立即停止涉及他的聯邦調查案件。

川普可能遞解非法入境的數百萬人，並援引「叛亂法」派兵封鎖南部邊境。

在華盛頓，川普將採有爭議的法律程序，開除數萬名被視為不忠的公務員，並利用預先審查制度，以忠僕汰換現任雇員或官員。

川普表示，他將對大多數進口商品徵收10%關稅，這可能引發貿易戰並提高短期通膨的風險；但川普認為，這讓他能創造更好的貿易條件，進而讓消費者受惠。

此外，涉及2021年1月6日國會暴亂而遭定罪的許多罪犯可能獲得赦免，這是川普的競選承諾。川普認為這些人是愛國者，而非罪犯。赦免效忠人士後，川普也將啟動對拜登 父子的調查。

轉發讓對手入獄貼文

另據紐約時報報導，川普30日在「真實社群」上發布貼文，矢言追訴政治對手並轉發其他使用者呼籲關押其政敵的貼文。

其中一篇貼文附上15名現任和前民選官員的照片，包括拜登、副總統賀錦麗、前副總統潘斯、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，以及前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。

這些照片全以大寫字母寫道：「1日入獄的應該是他們，而非班農(Stephen Bannon)！」川普任內的白宮資深顧問班農因藐視國會定罪，2022年10月被判坐牢4個月，1日開始在康乃狄克州聯邦監獄服刑。