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川普享豁免權 民主黨議員稱最高院失控 計畫彈劾大法官

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀等計畫提案彈劾大法官。(美聯社)
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀等計畫提案彈劾大法官。(美聯社)

前總統川普遭特別檢察官重罪起訴的推翻選舉案，最高法院1日裁定川普「公務行為」享有某種程度的豁免權。福斯新聞網(Fox News)報導，民主黨國會議員認為最高法院判決傷害民主卻壯大川普，揚言展開報復，計畫對大法官發動彈劾；民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)形容：「最高法院已被貪腐危機吞噬而失控。」

歐凱秀表示，國會下周結束休假便將提出大法官彈劾案。她在社群平台X發文寫道：「最高法院已被貪腐危機吞噬而失控。今日判決代表對美國民主的攻擊。國會必須出面保衛國家，不要落入獨裁統制的掌控。」

紐約州聯邦眾議員莫雷爾(Joseph Morelle)則說，將提案推翻最高法院判決。俄亥俄州聯邦眾議員蘭斯曼(Greg Landsman)說，比川普勝選更危險的唯一狀況，就是三權分立的政府架構全由川普掌握。

民主黨人士說，最高法院判例讓川普遭起訴時能躲在龐大的司法保護傘下，幾乎可以確定「密件門」案今年11月大選之前將不會開審。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)發表聲明說，民主黨眾議員將以積極監督以及推動法案，做為對最高法院判決的回應。他說，極端路線極右派大法官雖然位居多數，但民主黨要確保大法官遵守憲法。

Axios新聞網站分析，民主黨眾議員針對最高法院推出多項提案，但通過立法的機會都相當渺茫，尤其共和黨目前居眾院多數席次。

紐約州聯邦眾議員高德曼(Daniel Goldman)提案主張最高法院設置獨立的操守委員會，並要求共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)同意提案表決。

新澤西州聯邦眾議員柯爾曼(Bonnie Watson Coleman)表示，最高法院應增設大法官席次，並且立法通過具有約束力的操守規定。喬治亞州聯邦眾議員強生(Hank Johnson)表示，國會應該通過立法為大法官任期做出限制。

不過即使民主黨11月取得眾院多數，但如果共和黨贏得白宮與參院，屆時也無法改變現況。

眾議員 民主黨 川普

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