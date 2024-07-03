封口費案／法官同意延後宣判 川普選前料不會面臨刑期

川普封口費案的承審法官默欽2日裁定，推遲到9月再宣判川普刑期，這可能意謂者川普在11月大選前不會面臨任何刑期。(美聯社)

最高法院對前總統川普 做出有利裁決後，封口費案法官已經同意延後宣判刑期，同時川普陣營也有意引用最高法院裁決，打算推翻封口費案的定罪判決。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據法院文件顯示，原定於7月11日宣告判刑，將延至9月18日，等於宣告川普被共和黨全國代表大會正式提名為總統候選人後，才會被判刑，判刑結果離總統投票 日還不到兩個月。

報導指出，川普團隊1日致函封口費案承審法官默欽(Juan Merchan)，辯稱檢方錯誤使用「官方行為」證據，為最高法院禁止的豁免行為，強調檢方不能使用任何有關官方行為的證據或證詞來起訴非官方行為。

川普委任律師白朗奇((Todd Blanche)和博夫(Emil Bove)在信中寫道：「川普判例證實辯方立場，即不應允許地方檢察官在川普的官方行為審判中，提供證據。」 信中引用高院裁決：「本案裁決違反總統豁免原則，並造成行政部門自相矛盾的嚴重風險。」

因此為了進一步研議高院裁決對封口費案量刑的影響，默欽2日致函川普律師團與曼哈頓區域檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)辦公室，同意延後宣判刑期，但也駁回辯方以豁免權為由駁回案件的嘗試。

隨後白艾榮發函回覆，不反對延後判刑，但主張辯方若寄望豁免權判例推翻封口費案定罪，根本毫無根據，白艾榮強調：「絕大多數證據顯示此事純屬總統私人事務，只是為了隱匿令人尷尬的事件。」 並補充道：「付給成人電影女星的封口費與總統官方行為毫無瓜葛，也沒有沾上任何總統官方職責的色彩。」

白艾榮指控川普在任內篡改個人內部紀錄，以掩蓋封口費事實：為當選總統，在2016年大選投票日前，下令前律師柯恩(Michael Cohen)向成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)付錢，避免性醜聞被公諸於世。

曼哈頓陪審團裁定川普封口費案有罪，犯下34項偽造商業紀錄罪，通常屬於輕罪，但本案升級為重罪，最高可判處四年徒刑，也可能改判緩刑、罰鍰或有條件獲釋。