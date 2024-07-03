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律師：川普2020宣稱「假選舉人」是官方行為 可免刑責

編譯尤寶琪／綜合報導

前總統川普的律師聲稱，2020年總統大選川普宣稱是「假選舉人陰謀」，可視為是「官方」之舉，所以川普干預2020年大選案中應可免於刑責。

繼最高法院判定，川普身為總統的「公務行為」(official acts)享有某種程度的豁免權，但私人行為則沒有豁免權後，川普律師沙夫(Will Scharf)1日接受有線電視新聞網(CNN)主播柯林斯(Kaitlan Collins)訪問時，透露接下來在特別檢察官史密斯(Jack Smith)對前總統川普提出干預2020年選舉的犯罪刑事起訴上要怎麼行動。

在去年8月提交的聯邦起訴書中，川普因涉嫌試圖推翻2020年大選結果，而共面臨四項指控；但川普否認所有不當行為。

川普團隊則被指控製作且提交欺詐性證書，謊稱川普在某些州拿下選舉人票，好破壞拜登總統的勝利。

沙夫在接受柯林斯訪問時說，特別檢察官史密斯的案件應該被駁回，因為川普的行為是「官方行為」不是私人行為。

「我們一直都承認，起訴中指控的某些行為是私人行為，但我們相信，如果將起訴書中應被豁免的官方行為移除，那史密斯就沒有案子可起訴，因此此案應該被駁回，」沙夫表示。

當面對主播柯林斯的追問時，使用「假選舉人名單」這點是否足以進行審判時，沙夫則是否認川普團隊使用了假選舉人名單，但說使用「替代名單」是一種「官方行為」。

沙夫指出：「正如我們在最高法院上辯論的，我們會用『替代選舉人名單』一詞，替代選舉人名單是前總統使用的一種說法；我們相信交出替代選舉人名單是總統官方行為。」

「新聞周刊」(Newsweek)特地上了司法部(Department of Justice)網站，尋求官方的評論。

繼1日的裁決，最高法院已經把司法部案件發回到華盛頓特區的下級法院，來確定哪些行為是屬公務行為。此案很可能會因此推遲，這也意味著該案件不太可能在11月大選之前，進入審判階段；法律專家指出，如果川普贏得選舉，他可能會駁回此案的指控。

川普 司法部 拜登

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