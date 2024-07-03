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辯論非單一事件 水門案記者：拜登近半年明顯認知衰退

編譯中心／綜合報導
揭發「水門案」的資深記者柏恩斯坦(左)在CNN節目上表示，拜登總統在辯論會上的差勁表現「並非單一事件」。(美聯社)
揭發「水門案」的資深記者柏恩斯坦(左)在CNN節目上表示，拜登總統在辯論會上的差勁表現「並非單一事件」。(美聯社)

揭發「水門案」的資深記者伯恩斯坦(Carl Bernstein)在CNN節目上表示，多名親近拜登總統的消息人士透露，總統在辯論會上的差勁表現「並非單一事件」，過去半年來他已出現明顯的認知衰退跡象。此外，拜登助理透露， 拜登一天只能正常運作六小時；福斯新聞則透露，拜登在私人募款會上也非常依賴提詞機，在辯論之後也引起注意。

在7月1日晚播出的美國有線電視新聞網（CNN）節目「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360）中，主持人古柏（Anderson Cooper）詢問伯恩斯坦，「根據與您交談過的人士，您聽到了什麼消息？」

伯恩斯坦表示，他和數名與拜登關係非常密切的人士談過，他們熱愛拜登、支持拜登，其中還有人為他募得巨款。但他表示，這些消息人士堅信，6月27日總統大選首場辯論會當晚，眾人看到的拜登表現「並非單一事件」。過去一年半以來，拜登已在大約15、20個場合中，在某種程度上出現辯論會中遭人詬病的糟糕表現。

伯恩斯坦指出，重要的是上述消息確實出自親近拜登的人士之口，總統身邊有人已經意識到這種情況，部分媒體記者也曾在無意中目擊這類情況。

他說：「我們今晚看到，有人宣稱總統拜登『處於最佳狀態』。然而那些支持他、熱愛他、幫助他競選、常見到他的人士表示，特別是在過去6個月裡，（拜登）有明顯的認知衰退狀況。」

伯恩斯坦表示，這些人就是在說拜登正常時表現很棒，但他也有無法解釋的時刻，令大家都擔憂，「這兩年來我一直聽到拜登出席國安會議時腦子很敏銳，完全掌握事實，非常靈光…我們很明顯的面臨一個人的兩面，實在需要探討。這個問題不會消失，除非有解釋。」

紐約郵報報導，根據白宮助理告訴Axios網站的奇怪說法，上午10時到下午4時以外的時間，或是前往國外時，拜登容易心不在焉亂說話，也容易疲倦。

紐約郵報指出，6月27日晚上9時開始的辯論， 拜登經常顯得茫然或張口結舌，好幾次說話說到一半頓住、說錯話或是掙扎說出有條理的句子。

為了平息選民擔憂， 第二天北卡州洛麗舉行的造勢會上，拜登發表遠較有活力的演說，而該集會的時間是在白天午後。

福斯新聞報導，MSNBC政治分析員海爾曼（John Heileman）上周在他的播客節目透露，他的民主黨金主朋友告訴他，即使在私人募款會，拜登也無法甩掉提詞機。過去六個月有幾次提到拜登每次前往金主家出席募款活動時，都會依賴提詞機致詞15分鐘。面對開巨額支票給他的富翁們，拜登從不臨場發言，從不甩開提詞機 ，這可把金主嚇壞了。 

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