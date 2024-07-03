CNN民調：75%認民主黨「換拜」較可能勝選

CNN民調指出，若與川普正面對決，民主黨潛在人選中賀錦麗的表現最佳，僅落後川普2個百分點。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)2日公布的一項民調 顯示，四分之三的選民認為民主黨若換掉拜登 ，派其他候選人出戰，較有可能在今年總統大選獲勝。

拜登在第一場辯論的糟糕表現引起一些民主黨人和支持者的警覺，批評者建議讓副總統賀錦麗或其他更年輕的民主黨人取代拜登。

民調顯示，56%的民主黨人和左傾的無黨派人士認為，民主黨沒有拜登更有可能在11月的大選獲勝。

在正面對決中，川普 在全國領先拜登6個百分點，與CNN 4月的民調相同。川普獲得49%的支持率，拜登的支持率為43%，另外4%表示會投給其他人。

CNN最新民調還詢問選民拜登的潛在替代人選，賀錦麗的表現最佳，僅落後川普2個百分點，在誤差範圍內。在與川普的假設對決中，45%的登記選民支持賀錦麗，47%支持川普；5%的受訪者表示會選擇其他人。

其他幾名知名民主黨人在民調中的表現優於拜登，包括加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)、運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

在該民調中，拜登的支持率也降至34%，是CNN記錄到的最低數據。

CNN民調於6月28日至30日期間針對1274名受訪者進行，誤差範圍為正負3.5個百分點。

今日美國(USA TODAY)和蘇福克大學(Suffolk University)2日公布的民調結果則顯示，在包括著名無黨派人士和第三黨候選人的對決中，川普以41%的支持率領先拜登的38%。

這一結果與5月的民調差異不大，當時拜登、川普的支持率各為37%。

在最近的民調中，獨立參選人小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)獲得8.2%的支持率，自由黨候選人蔡斯·奧利弗、獨立參選人魏斯特(Cornel West)、綠黨(Green Party)候選人史坦(Jill Stein)的支持率都只有1%或略高於1%。不到8%的選民還未決定要投給誰，低於5月的12%。

今日美國和蘇福克大學的民調於6月28日至 30日針對1000名登記選民進行，誤差範圍為3.1個百分點。