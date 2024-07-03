平息憂慮 拜登可能與民主黨州長視訊會議

重要拜登支持者、明州州長華茲，組織全國民主黨州長會議，要親自聽到拜登總統說明當前競選情勢。圖為拜登總統去年11月到明州視察。(美聯社)

知情人士指出，拜登 總統可能3日與民主黨 籍州長們舉行視訊會議，以平息自己與前總統川普 辯論表現糟糕後，民主黨人對他適不適任第二個任期的憂慮；另外紐約時報報導，一些消息人士稱拜登只有取得「有尊嚴地退出」，才能拱手讓賢。

國家廣播公司新聞網(NBC News)2日報導，拜登與民主黨籍州長們的視訊會議，細節尚待敲定；伊利諾州長普里茨克(J.B. Pritzker)的幕僚表示，已收到消息，視訊會議可能3日進行。拜登選戰陣營則拒絕評論。

消息人士稱，民主黨籍州長們1日舉行視訊會議、討論黨的前途一天之後，傳出拜登將與他們視訊集會一事。州長們由明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)組織而辦視訊會議，白宮幕僚、拜登選戰陣營幕僚都未參與其事；會議上，州長們表示拜登辯論的拙劣表現讓他們憂慮。

消息人士稱，民主黨籍州長們沒人提出策略，但對接下來的事感到憂心，不知拜登接下來該怎麼做，才能抵消與川普辯論後留下來的印象。但消息人士表示，每一位與會州長仍支持拜登競選連任，「大家需要的只是保證能安心；沒人說民主黨必須走別的方向」。

紐約時報報導，一些替拜登總統辦事的人相信，唯有取得「有尊嚴地退出」，他才會退位，讓另外的候選人出馬。

不具名消息人士表示，拜登希望能因2020年擊敗川普、振興國家、為下一代民主黨鋪平道路，而取得推崇；拜登是自尊心強的人，退出總統選舉的可能性不大，他們估計拜登繼續選下去的機率在4:1或5:1。

每日電訊報(The Telegraph)報導，民主黨仍在做基本工作，讓拜登「有尊嚴地」退選；一名民主黨官員表示，總統不能「被拖離舞台」，要由親戚、信得過的謀士說服他，按他的條件而「離開」。

一名民主黨官員表示，替拜登選舉操盤達40年的拜登之妹薇拉瑞‧拜登(Valerie Biden)、拜登終生摯友兼顧問考夫曼(Ted Kaufman)應該敦促他，「有尊嚴地」自行退選。