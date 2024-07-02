辯論會表現非單一事件 水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象

揭發「水門案」的美國資深記者柏恩斯坦在CNN節目上表示，多名親近總統拜登的消息人士透露，總統在辯論會上的差勁表現「並非單一事件」，過去半年來他已出現明顯的認知及生理衰退跡象。圖為拜登總統6月27日首場辯論的中場休息的神情。（美聯社）

揭發「水門案」的美國資深記者柏恩斯坦在CNN節目上表示，多名親近總統拜登 的消息人士透露，總統在辯論會上的差勁表現「並非單一事件」，過去半年來他已出現明顯的認知及生理衰退跡象。

在7月1日播出的美國有線電視新聞網（CNN）節目「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360）中，主持人古柏（Anderson Cooper）詢問柏恩斯坦（Carl Bernstein），「根據與您交談過的人士，您聽到了什麼消息？」

柏恩斯坦回應，他與數名與拜登關係非常密切的人士談過，他們熱愛拜登、支持拜登，其中還有人為他募得巨款。

他表示，這些消息人士堅信，在6月27日總統大選首場辯論會當晚，眾人看到的拜登表現「並非單一事件」。過去1年半以來，拜登已在大約15、20個場合中，在某種程度上出現辯論會中遭人詬病的糟糕表現。

柏恩斯坦指出，重要的是，上述消息確實出自親近拜登的人士之口，以及總統身邊究竟有多少人已經意識到這種情況，部分媒體記者也曾在無意中目擊這類情況。

他說：「我們今晚看到，有人宣稱總統拜登『處於最佳狀態』。然而那些支持他、熱愛他、幫助他競選、常見到他的人士表示，特別是在過去6個月裡，（拜登）有明顯的認知及生理衰退狀況。」