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民主黨為何讓拜登拚連任 還沒有備案？紐時分析複雜成因

記者顏伶如／綜合報導
第一夫人吉兒．拜登(右)在總統辯論結束後，牽著拜登總統走下舞台。(路透)
第一夫人吉兒．拜登(右)在總統辯論結束後，牽著拜登總統走下舞台。(路透)

民主黨讓高齡81歲的拜登總統角逐連任，卻沒有針對可能出現意外狀況預擬備案(Plan B)，紐約時報1日分析，民主黨踏著一步步邁向危機的道路，黨內高層現在猛然驚覺「怎會走到如此地步」，問題的答案則頗為複雜。

拜登上6月27日晚間電視辯論結束後，在第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)攙扶下離開講台。前任民主黨密蘇里州聯邦參議員麥卡斯基爾(Claire McCaskill)接受MSNBC新聞頻道訪問時說，不得不提出一個「難以啟齒且令人難過」的問題，「我們怎會走到如此地步？」

紐約時報分析，麥卡斯基爾的大哉問，答案涉及歷史背景、結構缺失，民主黨理念之爭及世代分裂，還有拜登從政生涯一路走來為了保住工作而身經百戰的個人因素。

報導指出，拜登身邊圍繞著由家人與極少數長年幕僚組成的核心圈，為拜登爭取連任敲鑼打鼓，民主黨高層以及有參選希望的其他人選則礙於情面只能配合，或在幾次有機會說服拜登退休的關鍵時刻遭到邊緣化；拜登2020年在民主黨初選後來居上並且贏得大選、民主黨2022年期中選舉表現比預期更加強勁，都讓拜登核心幕僚信心滿滿。

對於讓拜登爭取連任，民主黨內沒有任何高層介入或私下準備備案。前總統歐巴馬及前總統柯林頓伉儷雖然都是能夠勸告拜登退休或提議替代方案的有力人士，離開白宮後卻另有生涯規畫，與拜登核心圈關係並不密切，而且不願意參與要求拜登退休的敏感話題。

曾任歐巴馬選舉顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)、協助柯林頓1992年勝選的民主黨選務策略專家卡維爾(James Carville)，對於拜登連任提出警告之後雙雙遭到黨內人士抨擊，還被拜登重要幕僚痛罵不忠。一度想要出馬挑戰拜登的有志之士，則在黨內人士高舉團結大旗之下紛紛退場。從過去先例看來，挑戰現任總統幾乎毫無勝算，況且拜登擁有鞏固的基本盤，特別是非洲裔選民。

重量級的民主黨策略專家艾克斯洛德與卡維爾(圖)，都公開反對拜登連任，但被黨內抨擊...
重量級的民主黨策略專家艾克斯洛德與卡維爾(圖)，都公開反對拜登連任，但被黨內抨擊，被拜登重要幕僚痛罵不忠。(美聯社)

報導指出，民主黨向來強調年輕化、有前瞻性等特質，在地方、各州及聯邦都有出身於下一個世代的優秀人才，包括市長、州長、國會議員及內閣閣員，如今狀況更令人詫異。

民主黨資深顧問莉絲．史密斯(Lis Smith)說，民主黨內應該要有君子協議，讓後起之秀明白「2024年是我們最後一次要求他們必須等待機會才能參選」。

麥卡斯基爾說，辯論會結束後，59歲的副總統賀錦麗(Kamala Harris)與56歲的加州州長紐森(Gavin Newsom)都很快出面為拜登緩頰，但卻讓不少美國民眾更加懷疑「這兩個人為何不選？」

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