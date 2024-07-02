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哈佛民調：66%懷疑拜登勝任總統的能力 最新支持率出爐

編譯莊瑞萌／綜合報導
最新調查發現，受訪民眾懷疑拜登無法勝任總統工作的比例已有所增加。圖為拜登總統6月27日首場辯論的中場休息的神情。(美聯社)
最新調查發現，受訪民眾懷疑拜登無法勝任總統工作的比例已有所增加。圖為拜登總統6月27日首場辯論的中場休息的神情。(美聯社)

最新調查發現，受訪民眾懷疑拜登無法勝任總統工作的比例已有所增加，辯論會後，超過6成民眾對於拜登擔任總統的能力有疑慮。

國會山莊報報導，哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(The Harris Poll)調查發現，66%受訪者表示對拜登能否勝任總統表示存疑，較5月調查時的54%有所增加。34%的人認為，拜登的心智狀況可以勝任工作，74%的人則表示拜登的舉止顯示他太老了並無法擔任總統，只有26%的人認為他的表現適合出任。

調查也發現，有61%的受訪者認為選出一位外界對其年齡、記憶力下降或專注力衰退的人出任總統「不利於國家」，39%的人則認為這些疑慮在政治上被誇大。對此，研究人員潘恩(Mark Penn)表示，「有7成的選民已決定11月要支持的人了。可以看到擔憂拜登年紀問題以及他能否繼續勝任總統的比例大幅增加，當中還包括近半的民主黨員。」

這次調查對象共2,090人，是在拜登與川普首度辯論後於6月28至30日進行，雖然川普在辯論中發表不實言論受到批評，但拜登的不穩表現卻遭引來絕大多數的抨擊。52%的選民認為川普這次辯論表現頗佳，認同拜登如此的人僅22%，皆不確定的人佔26%。不過，在辯論後，拜登與川普兩人的馬拉松競賽態勢基本上未變，若納入未表態的選民，川普以49%的支持率領先拜登的43%，稍早5月時的民調結果則分別為47%與41%。

在最新的直接對決民調中，排除尚未決定的選民，川普仍以52%的支持率領先拜登的48%，5月時的民調則是川普以53%領先拜登的47%。

拜登 川普 民調

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