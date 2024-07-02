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第一夫人登上Vogue最新封面 力挺拜登「繼續戰鬥」

記者王若馨／綜合報導
時尚雜誌「Vogue」8月號刊出第一夫人吉兒．拜登專訪。(取自Vogue官網)
時尚雜誌「Vogue」8月號刊出第一夫人吉兒．拜登專訪。(取自Vogue官網)

第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)登上時尚雜誌「Vogue」8月號封面，吉兒在雜誌在1日刊出的專訪中表示，她不會讓一場90分鐘的辯論，定義拜登擔任總統的四年成就，「我們會繼續戰鬥」。

華盛頓郵報1日報導，這是吉兒第三次成為「Vogue」封面人物，該封面故事將吉兒定位為國家命運的救星；雜誌的封面寫著「我們將決定我們的未來」。

「新聞周刊」報導，但這個封面招來共和黨支持者的批評。福克斯新聞主持人法拉(Jimmy Failla)在X平台批評說「梅蘭妮亞川普是一位真正超級模特，會說五種語言，但她從未登上『Vogue』封面。」Newsmax主播蘇斯特倫(Greta Van Susteren)批評寫道，「首先，吉兒看起來很漂亮，」但「『Vogue』從未給梅蘭妮亞封面(或任何照片)。」

前第一夫人梅蘭妮亞在川普擔任總統四年期間，從未登上「Vogue」封面。

雖然「Vogue」在4月就採訪並拍攝吉兒，但吉兒在6月30日補充了一些最新內容：她從大衛營透過電話告訴雜誌記者，她會捍衛自己的丈夫，並稱拜登「將永遠做對國家最有利的事情」。

訪問中引述吉兒如何給予丈夫工作上的建議：「我告訴他我所看到的、我所聽到的──他都明白了。然後神奇的事就會發生。」

訪問中也引述紐約時報駐白宮記者凱蒂．羅傑斯(Katie Rogers)之言，她在新書中描繪吉兒：「她真的相信她丈夫有能力為美國人民做事──無論這些人是否是他的支持者。這就是為什麼她如此努力地為他爭取連任，因為還有一些議題他們打算在拜登的第二任期中處理。她告訴我，由於她看到了威脅，尤其是對女性的威脅，她將加倍奔走，加倍奮鬥。」

拜登 梅蘭妮亞 川普

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