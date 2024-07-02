布林肯為拜登辯護：他恢復了世界對美國領導的信心

國務卿布林肯1日在華府智庫布魯金斯研究院座談時，為拜登總統辯護。(美聯社)

國務卿布林肯 (Antony Blinken) 1日被問到對於總統拜登 (Joe Biden)上周辯論表現不佳的看法，他回應說拜登過去三年半的政策已提升了世界對美國領導的信心。

路透報導，由於全球媒體對於拜登與川普辯論時的表現表示擔心，布林肯在布魯金斯研究院(Brookings Institution)一項活動上便被問到世界各地的「敵友」應該如何看待拜登任內的領導力。他回答表示，全球都在關注拜登上任以來的所作所為，而不僅是某一晚的情況，而且對於他的政策表示讚賞。布林肯說，「他們看到了一位重新投資 美國、在世界各地重新投資美國，並以他們期望與渴望的方式重新投資在聯盟與夥伴關係的總統。」

6月27日CNN舉辦90分鐘辯論後，許多美國人對於兩位候選人的表現都感到失望。81歲的民主黨現任總統拜登因感冒導致聲音嘶啞、某些問題回答支吾其詞，在其他問題上說話也斷斷續續。至於78歲的共和黨候選人川普則不斷重提許多早已被證明是不實的主張，包括聲稱他實際上早已贏得2020年大選，但拜登並未予以反駁。

這是27日後首度有人詢問拜登的長期助手布林肯關於這場辯論的看法，對此，布林肯強調了拜登任內的表現。他說，「如果看看全球的調查結果，不論其價值如何，將會一次又一次地看到，在過去三年半對美國領導的信任已顯著提升。」他並補充說，「這不是偶然。這是我們推動政策所帶來的成果、是我們積極參與的結果。他們看到拜登總統在這些不同領域引領方向並且凝聚人心，專注我們眼前的挑戰，而這些挑戰也是其他許多國家的共同問題。」

拜登支持者原本希望這場辯論能消除外界對他是否因年事已高而不適合連任的擔憂，不過，這場辯論反而增加了支持者的顧慮，部分民主黨人士甚至呼籲拜登退出競選。拜登的表現更在國際媒體引發一波警訊。法國世界報(Le Monde)將拜登比作一艘遭遇船難的船隻，「每日鏡報」(Daily Mirror)認為他的表現是一場「失誤連連的噩夢」，「雪梨先驅晨報」(Sydney Morning Herald)則評論說，「川普壓倒了拜登。民主黨無法靠喬(拜登)贏得勝利。」