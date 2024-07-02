我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

布林肯為拜登辯護：他恢復了世界對美國領導的信心

編譯莊瑞萌／綜合報導
國務卿布林肯1日在華府智庫布魯金斯研究院座談時，為拜登總統辯護。(美聯社)
國務卿布林肯1日在華府智庫布魯金斯研究院座談時，為拜登總統辯護。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken) 1日被問到對於總統拜登(Joe Biden)上周辯論表現不佳的看法，他回應說拜登過去三年半的政策已提升了世界對美國領導的信心。

路透報導，由於全球媒體對於拜登與川普辯論時的表現表示擔心，布林肯在布魯金斯研究院(Brookings Institution)一項活動上便被問到世界各地的「敵友」應該如何看待拜登任內的領導力。他回答表示，全球都在關注拜登上任以來的所作所為，而不僅是某一晚的情況，而且對於他的政策表示讚賞。布林肯說，「他們看到了一位重新投資美國、在世界各地重新投資美國，並以他們期望與渴望的方式重新投資在聯盟與夥伴關係的總統。」

6月27日CNN舉辦90分鐘辯論後，許多美國人對於兩位候選人的表現都感到失望。81歲的民主黨現任總統拜登因感冒導致聲音嘶啞、某些問題回答支吾其詞，在其他問題上說話也斷斷續續。至於78歲的共和黨候選人川普則不斷重提許多早已被證明是不實的主張，包括聲稱他實際上早已贏得2020年大選，但拜登並未予以反駁。

這是27日後首度有人詢問拜登的長期助手布林肯關於這場辯論的看法，對此，布林肯強調了拜登任內的表現。他說，「如果看看全球的調查結果，不論其價值如何，將會一次又一次地看到，在過去三年半對美國領導的信任已顯著提升。」他並補充說，「這不是偶然。這是我們推動政策所帶來的成果、是我們積極參與的結果。他們看到拜登總統在這些不同領域引領方向並且凝聚人心，專注我們眼前的挑戰，而這些挑戰也是其他許多國家的共同問題。」

拜登支持者原本希望這場辯論能消除外界對他是否因年事已高而不適合連任的擔憂，不過，這場辯論反而增加了支持者的顧慮，部分民主黨人士甚至呼籲拜登退出競選。拜登的表現更在國際媒體引發一波警訊。法國世界報(Le Monde)將拜登比作一艘遭遇船難的船隻，「每日鏡報」(Daily Mirror)認為他的表現是一場「失誤連連的噩夢」，「雪梨先驅晨報」(Sydney Morning Herald)則評論說，「川普壓倒了拜登。民主黨無法靠喬(拜登)贏得勝利。」

拜登 布林肯 投資

上一則

金獎導演史匹柏 為NBC2024年奧運開幕片配音

下一則

第一夫人登上Vogue最新封面 力挺拜登「繼續戰鬥」

延伸閱讀

拜登譴責最高院裁決川普部分豁免權 辯論後首度公開談話拒提問

拜登譴責最高院裁決川普部分豁免權 辯論後首度公開談話拒提問
民主黨考慮提前7月中正式提名拜登 澆熄黨內換人呼聲

民主黨考慮提前7月中正式提名拜登 澆熄黨內換人呼聲
民主黨為何讓拜登角逐連任又沒備案？紐時：答案很複雜

民主黨為何讓拜登角逐連任又沒備案？紐時：答案很複雜
推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚

推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

2024-06-25 08:36
拜登總統(左三)會不會退選，第一夫人吉兒‧拜登(左四)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(左二)等人的意見最關鍵。(美聯社)

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

2024-06-29 22:00

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運