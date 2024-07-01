我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前晚喝了18瓶啤酒 紐約美甲店4死車禍肇事者過堂遭控酒駕

民主黨考慮提前7月中正式提名拜登 澆熄換人呼聲

民主黨考慮提前7月中正式提名拜登 澆熄黨內換人呼聲

編譯季晶晶／綜合外電
民主黨全國委員會考慮最早7月中旬就正式提名拜登參加11月總統大選，澆熄黨內換人呼聲。（美聯社）
民主黨全國委員會考慮最早7月中旬就正式提名拜登參加11月總統大選，澆熄黨內換人呼聲。（美聯社）

民主黨全國委員會正考慮最早7月中旬就正式提名拜登參加11月總統大選，澆熄他上周與川普辯論時慘不忍睹的表現所激起的黨內換人呼聲。

不願公開身份的知情人士透露，拜登可能提早獲得提名的日期之一是7月21日，即民主黨全國大會認證委員會召開視訊會議那一天。該委員會將於民主黨全國大會8月9日在芝加哥開幕前敲定相關程序。

民主黨本就已計畫在大會前提名81歲的拜登，以確保他出現在俄亥俄州選票上，因該州原先規定候選人的認證截止日期是8月7日。

上述截止日已被延遲，但提前提名拜登可能還有另一個目的，那就是平息要求換人的聲浪或者避免大會生變。上周四拜登在和川普在電視辯論上的翻車表現激起部分民主黨人士呼籲他暫停競選並讓賢。

幾天來，拜登的盟友堅決維護這位美國歷史上最高齡的總統，憤怒駁斥那些要求他結束競選活動讓路給其他人的呼聲。在2024年黨內初選中，已做承諾的代表裡大約有99%支持拜登。

民主黨全國大會的平台委員會將於7月16日開會，接下來是7月19日的規則委員會和7月21日的認證委員會會議。

拜登 民主黨 川普

上一則

境內有中國海軍基地？柬埔寨否認 但2解放軍艦駐柬已半年

下一則

最高法院提總統豁免權 自由派大法官：如給上膛武器

延伸閱讀

民主黨為何讓拜登角逐連任又沒備案？紐時：答案很複雜

民主黨為何讓拜登角逐連任又沒備案？紐時：答案很複雜
推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚

推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚
拜登團隊48小時內 須處理90分鐘辯論混亂 凌晨都在打電話

拜登團隊48小時內 須處理90分鐘辯論混亂 凌晨都在打電話
「換拜」聲浪四起 家人反對退選 盟友挺：應看4年政績

「換拜」聲浪四起 家人反對退選 盟友挺：應看4年政績

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

2024-06-25 08:36
拜登總統(左三)會不會退選，第一夫人吉兒‧拜登(左四)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(左二)等人的意見最關鍵。(美聯社)

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

2024-06-29 22:00

超人氣

更多 >
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況
紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影