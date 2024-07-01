民主黨考慮提前7月中正式提名拜登 澆熄黨內換人呼聲

民主黨全國委員會考慮最早7月中旬就正式提名拜登參加11月總統大選，澆熄黨內換人呼聲。（美聯社）

民主黨 全國委員會正考慮最早7月中旬就正式提名拜登 參加11月總統大選，澆熄他上周與川普 辯論時慘不忍睹的表現所激起的黨內換人呼聲。

不願公開身份的知情人士透露，拜登可能提早獲得提名的日期之一是7月21日，即民主黨全國大會認證委員會召開視訊會議那一天。該委員會將於民主黨全國大會8月9日在芝加哥開幕前敲定相關程序。

民主黨本就已計畫在大會前提名81歲的拜登，以確保他出現在俄亥俄州選票上，因該州原先規定候選人的認證截止日期是8月7日。

上述截止日已被延遲，但提前提名拜登可能還有另一個目的，那就是平息要求換人的聲浪或者避免大會生變。上周四拜登在和川普在電視辯論上的翻車表現激起部分民主黨人士呼籲他暫停競選並讓賢。

幾天來，拜登的盟友堅決維護這位美國歷史上最高齡的總統，憤怒駁斥那些要求他結束競選活動讓路給其他人的呼聲。在2024年黨內初選中，已做承諾的代表裡大約有99%支持拜登。

民主黨全國大會的平台委員會將於7月16日開會，接下來是7月19日的規則委員會和7月21日的認證委員會會議。