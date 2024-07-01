推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚

現任總統、民主黨總統候選人拜登（左）與共和黨總統候選人川普（右）27日舉行首場辯論。（路透）

路透訪問民主黨 盟友、金主以及前、現任幕僚發現，美國總統拜登 是因最高層幕僚的決策，才走上與共和黨對手川普 的辯論台，結果慘不忍睹。批評者現在認為，做這決定根本頭殼壞去。

路透報導，78歲的川普6月27日在90分鐘辯論中多次重複明顯的謊言，包括聲稱他實際上贏得了2020年大選。

81歲的拜登沒能加以反駁，笨拙、結巴的表現，讓民主黨人群起呼籲他別再尋求連任，還要求高層幕僚「反省」或辭職。

其中一人表示，前幾天，他們呼籲拜登的高級幕僚「確保他在辯論前休息，但他精疲力盡，身體不適」。這人說，幕僚沒答應他們的呼籲，「把他送出去，讓他看起來病懨懨的，疲憊不堪，這決定真糟」。

其他人則更具針對性。

佛州訴訟律師、拜登大金主摩根（John Morgan）說：「我認為他被過度訓練、練習過度，而且我認為，（高級幕僚）鄧恩（Anita Dunn）…讓他身處有利於川普而非有利於自己的位置。」

摩根認為鄧恩等幕僚應該「被炒魷魚，而且永遠不得接近這場競選活動」。

拜登的辯論策略是由競選總部主席珍迪隆（Jen O'Malley Dillon）拍板定案，她2020年曾協助拜登贏得大選，今年1月被任命為競選總部主席，來提振拜登不平順的連任選戰。

6月27日的辯論開始之前，大家原本信心滿滿，因為5月31日川普才在紐約被陪審團認定偽造文件罪，拜登則是連續出訪歐洲。

令拜登一些幕僚驚訝的是，在那之後的幾週，拜登全國民調開始小幅上升。

幕僚制定嚴格的辯論準備日程，拜登在大衛營（Camp David）閉關了6天。