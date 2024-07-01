我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約驕傲遊行 變裝皇后妮妃雅領銜台灣隊宣揚平權成就

百萬紐約居民 將可享打折地鐵卡

推拜登上辯論台讓他缺點畢露 金主怒：快炒了幕僚

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
現任總統、民主黨總統候選人拜登（左）與共和黨總統候選人川普（右）27日舉行首場辯論。（路透）
現任總統、民主黨總統候選人拜登（左）與共和黨總統候選人川普（右）27日舉行首場辯論。（路透）

路透訪問民主黨盟友、金主以及前、現任幕僚發現，美國總統拜登是因最高層幕僚的決策，才走上與共和黨對手川普的辯論台，結果慘不忍睹。批評者現在認為，做這決定根本頭殼壞去。

路透報導，78歲的川普6月27日在90分鐘辯論中多次重複明顯的謊言，包括聲稱他實際上贏得了2020年大選。

81歲的拜登沒能加以反駁，笨拙、結巴的表現，讓民主黨人群起呼籲他別再尋求連任，還要求高層幕僚「反省」或辭職。

其中一人表示，前幾天，他們呼籲拜登的高級幕僚「確保他在辯論前休息，但他精疲力盡，身體不適」。這人說，幕僚沒答應他們的呼籲，「把他送出去，讓他看起來病懨懨的，疲憊不堪，這決定真糟」。

其他人則更具針對性。

佛州訴訟律師、拜登大金主摩根（John Morgan）說：「我認為他被過度訓練、練習過度，而且我認為，（高級幕僚）鄧恩（Anita Dunn）…讓他身處有利於川普而非有利於自己的位置。」

摩根認為鄧恩等幕僚應該「被炒魷魚，而且永遠不得接近這場競選活動」。

拜登的辯論策略是由競選總部主席珍迪隆（Jen O'Malley Dillon）拍板定案，她2020年曾協助拜登贏得大選，今年1月被任命為競選總部主席，來提振拜登不平順的連任選戰。

6月27日的辯論開始之前，大家原本信心滿滿，因為5月31日川普才在紐約被陪審團認定偽造文件罪，拜登則是連續出訪歐洲。

令拜登一些幕僚驚訝的是，在那之後的幾週，拜登全國民調開始小幅上升。

幕僚制定嚴格的辯論準備日程，拜登在大衛營（Camp David）閉關了6天。

拜登 川普 民主黨

上一則

監測+示警 醫師建議病患戴蘋果手表

延伸閱讀

拜登90分鐘辯論混亂 團隊48小時內解決 凌晨都在打電話

拜登90分鐘辯論混亂 團隊48小時內解決 凌晨都在打電話
「換拜」聲浪四起 家人反對退選 盟友挺：應看4年政績

「換拜」聲浪四起 家人反對退選 盟友挺：應看4年政績
民主黨高層「樂觀」看拜登首辯失利 反加深黨內恐慌

民主黨高層「樂觀」看拜登首辯失利 反加深黨內恐慌
拜登辯論表現崩潰 幕僚不解：明明都曾演練過…

拜登辯論表現崩潰 幕僚不解：明明都曾演練過…

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

2024-06-25 08:36

超人氣

更多 >
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千