民主黨高層「樂觀」看拜登首辯失利 反加深黨內恐慌

參加第一場總統大選辯論，拜登的表現稱得上「災難級」。圖為他辭不達意，卡在講台上。(路透)

民主黨 全國委員會(DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)和拜登 總統競選團隊經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)都不重視拜登首場辯論失利的影響，反而樂觀評估未來，加深黨內恐慌和憤怒。

美聯社報導，哈里森與羅德里格茲29日與DNC數十名委員舉行視訊會議時，未嚴正對待拜登27日辯論失常，招致撻伐。

許多重量級委員匿名接受美聯社訪問時，自述遭受情感操弄(gaslight)，並被告知要忽視民主黨當前尷尬處境。

委員形容，這場視訊會議讓民選官員、金主和其他利害關係人士更加恐慌。

知情人士透露，哈里森試圖描繪拜登的樂觀前景，視訊會議的聊天室功能被關閉，不允許與會者提問。

民主黨全國委員會主席哈里森周末與全代會重要人員舉行電話會議，說明不打算換掉拜登。(美聯社)

科羅拉多州DNC委員薩拉查(Joe Salazar)表示，「我原先期待會議會有實質討論，沒想到只是要我們『出去當啦啦隊』，未著墨數以百萬計美國人在電視轉播上看到的慘況。」

許多金主、黨內策士和DNC高階委員在公開場合與私下討論，希望81歲的拜登退選，並於8月登場的民主黨全代會推派黨內年輕代表應戰。

然而，拜登最親密的盟友迄今表示，拜登仍將代表民主黨迎戰共和黨的前總統川普 ，且無逼宮跡象。

美聯社分析，取代拜登的最佳人選是包括副總統賀錦麗、加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)，但這些人都在辯論後重申支持拜登。

民主黨全國委員會主席哈里森周末與全代會重要人員舉行電話會議，說明不打算換掉拜登。(美聯社)

另有許多人焦急等待首場辯論後的民調，並將根據選民意向決定下一步。

民調機構538(FiveThirtyEight)和艾普索斯(Ipsos)，以及有線電視新聞網(CNN)所做的民調顯示，多數觀看辯論的民眾認為川普的表現較佳，但兩人的支持率大致不變，就像川普在紐約封口費案中被定罪後的情況一樣。

薩拉查指出，哈里森深諳黨內高層知悉此次大選競爭激烈，這是黨內經常談論的話題。

薩拉查點名川普的犯罪紀錄和長期說謊的惡習，說道：「這不該是一場勢均力敵的競選，他們(DNC)應該提名新人選，而不是我們。對我們而言，遺憾的是，因為拜登差強人意的辯論表現，現在這已成為公開討論的話題了」。