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「換拜」聲浪四起 家人反對退選 盟友挺：應看4年政績

編譯俞仲慈／綜合報導
拜登總統(右二)、第一夫人吉兒(右)與家人們周末前往大衛營團聚。(美聯社)
拜登總統(右二)、第一夫人吉兒(右)與家人們周末前往大衛營團聚。(美聯社)

拜登總統首場辯論會表現欠佳，黨內外退選聲浪四起，拜登家族聚集在大衛營(Camp David)商討對策，面對退選的壓力，拜登家族反對退選，同時盟友則表態支持拜登選到底。

根據紐約時報(NY Times)報導，拜登與妻子吉兒以及子孫們聚集大衛營，試圖尋求對策，安撫民主黨內的焦慮情緒。

報導指出，拜登家族主張拜登應向國人展現續任四年總統的執政能力，尤其拜登兒子杭特(Hunter Biden)更要求拜登頂住壓力，參選到底，因為杭特認為他所熟悉的父親是一位鬥志旺盛的勇士，而非在辯論會上不知所云的年邁總統。

另外知情人士還透露，至少有一位孫子輩有興趣參與更多競選活動，或藉由與社群媒體網紅對話，帶動拜登的聲量。

拜登的辯論表現慘不忍睹，引發民主黨人嚴重焦慮，金主摩根(John Morgan)30日透過社交媒體砲轟競選團隊，點名前白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)、白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)與私人律師包爾(Bob Bauer)等三位人嚴重失職：「拜登長期以來被鄧恩和她丈夫的價值觀所愚弄，今天他們必須走人。」

克萊恩則重申拜登百分百繼續參選到底的決心：「拜登是民主黨選民的選擇，這是一場勢均力敵且艱困的競選，他是能夠獲勝的人。」並反嗆摩根的批評：「大筆捐款的金主無權決定民主黨提名人。」

同時拜登的盟友也紛紛為拜登辯護，喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)30日在國家廣播公司(NBC)電視節目上強調：「拜登在過去四年來已充分展現其性格與勇氣，而非短短90分鐘的辯論會。」

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)坦承選民非常在乎拜登的81歲高齡，但也強調：「失業率處於歷史低點，我認為大家不應忽視此事，拜登不會、也不應該退選。」

還有前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也公開駁斥拜登退選的傳聞，她說：「拜登是一位出色的合作夥伴，我支持拜登-賀錦麗搭檔參選，我不會因為任何揣測而放棄拜登。」

拜登 民主黨 白宮

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