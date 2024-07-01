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拜登辯論表現崩潰 幕僚不解：明明都曾演練過…

編譯陳韻涵／綜合報導
參加第一場總統大選辯論，拜登(左)在災難性的表現後，由夫人吉兒‧拜登拉著走下講台。(路透)
參加第一場總統大選辯論，拜登(左)在災難性的表現後，由夫人吉兒‧拜登拉著走下講台。(路透)

拜登總統的辯論表現完全崩潰，幕僚納悶，辯論所提的所有主題，拜登都曾演練過答案。

華盛頓郵報報導，拜登在辯論會前的準備看似順利，但實際登場時，講話卻支支吾吾、結巴、語無倫次，有時搞不清楚事實與數據。

拜登的幕僚深諳，辯論會前的準備工作無法解決拜登的口吃問題，也沒辦法讓他看起來更年輕。

當拜登搭上總統專機「空軍一號」(Marine One)離開總統度假村大衛營(Camp David)前往亞特蘭大時，他們希望讓焦慮的盟友安心；幕僚轉述，拜登準備萬全且會表現得很好，另有人表示，這場辯論可能會很無聊。

辯論會前，拜登與十多名幕僚在大衛營閉關準備；拜登演練問答，會晤政策助手，並參與由拜登私人律師包爾(Bob Bauer)扮演川普一角的模擬辯論。

6月27日辯論的主題，拜登都曾演練過問答，包括最後被問到關於他年紀的那題；幕僚不解，拜登為何在年齡問題上，給出與逾一周完美練習時截然不同的答案。

回顧拜登從參議員、副總統提名到總統候選人的政治生涯，他是經歷無數場辯論的老將；幕僚對於拜登的辯論表現感到訝異，許多人表示，從未看過拜登如此崩潰。

拜登的聲音沙啞且微弱，不僅含糊其辭、顯然出神，甚至多次無法說完完整句子；辯論完結之際，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)似乎攙扶夫婿走下樓梯。

拜登的悽慘表現嚇壞民主黨，黨內人士紛紛呼籲他退選。

辯論後的48小時內，拜登競選團隊的官員力求安慰支持者與金主，稱首場辯論只是「糟糕的一晚」，拜登必須由他在任三年半的表現決定，而非辯論台上的90分鐘，強調拜登將繼續參選。

拜登的幕僚與盟友過去幾個月來擔心拜登是否應依循傳統參加總統辯論，而拜登競選團隊最終同意參加兩場，並堅持盡早舉行首場辯論，以期拜登強勁的表現推動競選活動，或在拜登表現不佳之際有充足的挽救時間。

結果，首場總統辯論的結果不僅未成為拜登競選連任的推力，反而讓眾人思忖他有無繼續參選的資格。

拜登的辯論表現不佳，讓幕僚納悶。圖為拜登(左)過去會晤日相岸田文雄時，手持筆記。...
拜登的辯論表現不佳，讓幕僚納悶。圖為拜登(左)過去會晤日相岸田文雄時，手持筆記。(路透)

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