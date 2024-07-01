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CBS民調：72%不認為拜登足夠健康勝任總統 高於前月65%

編譯徐薏茹／綜合報導
辯論後一天，拜登在喬治亞進行造勢活動，又顯得生氣勃勃。(路透)
辯論後一天，拜登在喬治亞進行造勢活動，又顯得生氣勃勃。(路透)

超過70%的選民認為拜登的精神健康狀態無法勝任連任執政。在上周辯論的糟糕表現後，有這種想法的選民顯著增加。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)6月30日公布的民調結果顯示，72%的受訪者不認為拜登的健康狀況足以勝任總統職位，僅27%的受訪者認為拜登能勝任總統職位。

與上個月的民調相比，這次認為拜登不勝任的數據大幅增加，先前有65%的受訪者認為拜登的健康狀況不足以擔任總統，35%認為他能夠勝任總統職位。

拜登在第一場辯論的表現引發一些民主黨人和支持者的警覺，他偶爾難以將想法串聯起來，整體上顯得疲憊，愈來愈多的民主黨選民呼籲拜登退出，包括一些不願公開表態的議員。

民調還發現，僅28%的選民認為拜登應該競選第二個任期，與2月民調的37%相比大幅下降；在民主黨中，僅54%的人認為拜登應該再度競選，低於2月民調的64%。

認為拜登不應該競選連任的人中，86%的受訪者選擇的原因為拜登的年齡。

整體而言，45%的民主黨人認為拜登應該退選，不接受民主黨的提名，55%認為他應該繼續競選。

回顧第一場辯論，僅21%的人認為拜登清楚地表達想法，18%認為他激發了信心，而川普在這些因素的得分則高出許多；約47%的受訪者認為川普清楚地表達想法，約44%認為他激發了信心。

儘管拜登表現不佳，但有更多的受訪者認為他在辯論中說的是事實，與川普相比是40%對32%。

哥倫比亞廣播公司新聞網和YouGov的民調於6月28日至29日針對約1100名註冊選民進行調查，誤差範圍約4.2個百分點。

拜登 民調 民主黨

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