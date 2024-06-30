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前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

編譯盧思綸／即時報導
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

每日郵報報導，前白宮攝影師出面踢爆總統拜登心腹幕僚早在幾個月前就清楚，拜登的狀況不再適合擔任國家元首，第一夫人吉兒也被質疑「過度保護」、提防官邸工作人員接觸拜登。

拜登在上月底首場電視辯論的表現慘不忍睹，儘管白宮和競選團隊歸咎於「感冒」和準備不周，前任白宮助手和官邸人員卻稱，拜登時好時壞、說話難以讓人理解已經是日常。

前白宮攝影副指導衛斯特（Chandler West）在社群媒體Instagram直指「拜登是時候走人了」。衛斯特自稱認識很多人，還說清楚白宮慣用伎倆，「他們會說他只是『感冒』或『當晚狀況不好』，但他們私下已經說了好幾周、好幾個月，他們說的就是那天晚上大家看到的。拜登已經不像幾年前一樣強壯了。」

衛斯特在2021年1月至2022年5月曾在白宮工作，他向美媒Axios透露，「辯論並非他第一晚狀況不好，也不會是最後一晚」。

不只如此，許多記者近年抱怨難以接觸拜登，稱幕僚極力避免拜登和媒體交流以免脫稿演出。

而自從拜登上任，有關親近拜登人士阻絕外界的揣測甚囂塵上，尤其是第一夫人吉兒極力防範外人。

前白宮工作人員稱，吉兒「過度保護拜登」，她的首席助手伯諾（Anthony Bernal）「幫著吉兒，不讓我們幫忙任何事情」，而且情況嚴重到非比尋常，甚至超過川普時期。

從上任頭幾個月起，官邸工作人員就覺得拜登親近人士試圖低調處理有關他的健康狀況。

比如2021年7月4日，白宮在南草坪舉行獨立紀念日，當天氣溫炎熱，拜登回到白宮後，身後的門突然被關上，管家和其他工作人員被擋在門外，無法為總統提供幫助。

助手當時稱拜登是太熱了，可是引發工作人員質疑，他們試圖隱瞞拜登的身體狀況。

根據6月30日一項民調顯示，72%的選民認為拜登的認知能力不足以連任，相較辯論前同一家民調增加了7%。

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